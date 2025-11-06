Delhi CM रेखा गुप्ता का बयान, कहा-बिहार में अब विकास की रफ्तार, लालटेन की लौ बुझी

संवाद सहयोगी, शेरघाटी (गया)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को शेरघाटी के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय परिसर में भगवान विष्णु का उदघोष करते हुए अपना चुनावी संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु की नगरी गया में आकर उन्हें आनंद की अनुभूति हो रही है।



मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहा है। एनडीए के पांचों दल मिलकर एक मजबूत सरकार बना रहे हैं। राज्य में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, सड़कों, अस्पतालों, स्कूल-कॉलेजों और एयरपोर्ट का तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार अब मुश्किल से पटरी पर लौटा है, युवाओं को शिक्षा और रोजगार की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए।



रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि लालटेन राज में लूट, हत्या और इज्जत लूट की घटनाएं आम थीं। आज वे किस मुंह से वोट मांगने आते हैं? जिन्होंने पशुओं का चारा खा लिया, किसानों की जमीन निगल ली, वे अब विकास की बात करते हैं।