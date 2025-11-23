संवाद सहयोगी, टिकारी(गया)। अनुसूचित जाति (एससी) एवं अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए विशेष प्रवेश अभियान के तहत सीयूएसबी ने 19 पीएचडी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गया है। कुलपति प्रो. कामेश्वर नाथ सिंह ने बताया कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप यह विशेष प्रवेश अभियान शिक्षा, शिक्षण तथा रोजगार में इन वंचित समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है। परीक्षा नियंत्रक (सीओई) डॉ. शांति गोपाल पाइन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पीएचडी में नामांकन के लिए कुल 80 सीटें हैं। जिनमें 39 एससी, 27 एसटी और 14 पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थियों (क्षैतिज आरक्षण) के लिए आरक्षित हैं। प्रवेश नेट, जेआरएफ तथा अन्य समकक्ष राष्ट्रीय पात्रता परीक्षाओं के अंकों के आधार पर किया जाएगा।

डॉ. पाइन ने कहा कि जो उम्मीदवार यूजीसी-नेट, यूजीसी-सीएसआईआर नेट, गेट, जीपैट, सीईईडी और इसी तरह की राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में उनकी वैधता के अनुसार फैलोशिप या छात्रवृत्ति के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं, वे यूजीसी (पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2022 के अनुसार केवल साक्षात्कार के आधार पर पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

साक्षात्कार घटक का 100 प्रतिशत वेटेज होता है। जिन उम्मीदवारों ने जून 2024 से पहले केवल नेट उत्तीर्ण किया है, वे आवेदन करने के पात्र नही होंगे। इन विषयों में होना है नामांकन पीआरओ मोहम्मद मुदस्सीर आलम ने बताया कि सीयूएसबी ने जिन 19 विषयों में पीएचडी हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं उनमे लाइफ साइंस 3 (एससी 1, एसटी 2), एनवायर्नमेंटल साइंस 8 (एससी 5, एसटी 2, पीडब्ल्यूडी 1), बायोटेक्नोलाजी 4 (एससी 1, एसटी 2, पीडब्ल्यूडी 1), बायोइनफार्मेटिक्स 4 (एससी 2, एसटी 1, पीडब्ल्यूडी 1), कंप्यूटर साइंस 4 (एससी 2, एसटी 1, पीडब्ल्यूडी 1), गणित 1 (एससी), सांख्यिकी 3 (एससी 2, एसटी 1) शामिल है।

इसके साथ ही भौतिकी 8 (एससी 5, एसटी 2, पीडब्ल्यूडी 1), रसायन विज्ञान 7 (एससी 4, एसटी 2, पीडब्ल्यूडी 1), भूविज्ञान 5 (एससी 3, एसटी 1, पीडब्ल्यूडी 1), फार्मेसी 6 (एससी 4, एसटी 1, पीडब्ल्यूडी 1), शारीरिक शिक्षा 3 (एससी 1, एसटी 1, पीडब्ल्यूडी 1), विधि एवं शासन 4 (एसटी), समाजशास्त्रीय अध्ययन 5 (एससी 3, एसटी 1, पीडब्ल्यूडी 1) शामिल है।

इसके अलावा राजनीतिक अध्ययन 4 (एससी 1, एसटी 2, पीडब्ल्यूडी 1), आर्थिक अध्ययन एवं नीति 4 (एससी 2, एसटी 1, पीडब्ल्यूडी 1), वाणिज्य एवं व्यवसाय अध्ययन 1 (एससी), मनोवैज्ञानिक विज्ञान 3 (एससी 1, एसटी 1, पीडब्ल्यूडी 1) तथा शिक्षक शिक्षा 3 (एसटी 2, पीडब्ल्यूडी 1) शामिल है।

ऐसे करें आवेदन उप कुलसचिव, अकादमिक एवं परीक्षा कुमार कौशल ने बताया कि पात्रता मानदंड पूरा करने वाले अभ्यर्थी 26 नवंबर तक https://cusbadm.samarth.edu.in पोर्टल के माध्यम से आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 28 नवंबर को दस्तावेज़ सत्यापन, वाक-इन-साक्षात्कार एवं अस्थायी रूप से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की प्रक्रिया विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित की जाएगी। पीएचडी पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन शुल्क एससी, एसटी व पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थियों हेतु 500 रुपये है।