Bihar Election: मोहन श्रीवास्तव को कांग्रेस का टिकट, गयाजी शहर में दिलचस्प हुआ मुकाबला

जागरण संवाददाता, गयाजी। बिहार विधानसभा क्षेत्र गयाजी शहर-230 में राजनीतिक सरगर्मी उस वक्त चरम पर पहुंच गई। जब कांग्रेस ने अखौरी ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव को आधिकारिक रूप से अपना प्रत्याशी घोषित कर पार्टी का सिंबल सौंप दिया।

जैसे ही यह सूचना शहर पहुंची, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। ढोल और फूलों की मालाओं के साथ समर्थक एकजुट होकर जश्न मनाने लगे।

टिकट मिलने के बाद महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार राम तथा प्रभारी कृष्णा अल्लावरु सहित शीर्ष नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।