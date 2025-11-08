Bihar News: CM नीतीश को माला पहनाने के दौरान धंसा मंच, वीडियो वायरल
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को माला पहनाने के दौरान मंच धंस गया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से बच गया। मंच पर अधिक लोगों के चढ़ने के कारण यह घटना हुई। घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने स्थिति को संभाल लिया।
जागरण संवाददाता, गया। जिले के बेलागंज (गया) की जनसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मंच धंस गया। माला पहनाने के दौरान ज्यादा भीड़ के कारण घटना हुई। सुरक्षा कर्मियों ने CM को सुरक्षित मंच से उतारा है।
नीतीश कुमार का मंच धंसा pic.twitter.com/9LSRu302un— जागरूक बिहार (@KBjagran) November 8, 2025
