    Bihar News: CM नीतीश को माला पहनाने के दौरान धंसा मंच, वीडियो वायरल

    Updated: Sat, 08 Nov 2025 02:51 PM (IST)

    बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को माला पहनाने के दौरान मंच धंस गया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से बच गया। मंच पर अधिक लोगों के चढ़ने के कारण यह घटना हुई। घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने स्थिति को संभाल लिया। 

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मंच टूटा

    जागरण संवाददाता, गया। जिले के बेलागंज (गया) की जनसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मंच धंस गया। माला पहनाने के दौरान ज्यादा भीड़ के कारण घटना हुई। सुरक्षा कर्मियों ने CM को सुरक्षित मंच से उतारा है। 

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।

