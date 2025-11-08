Bihar News: CM नीतीश को माला पहनाने के दौरान धंसा मंच, वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता, गया। जिले के बेलागंज (गया) की जनसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मंच धंस गया। माला पहनाने के दौरान ज्यादा भीड़ के कारण घटना हुई। सुरक्षा कर्मियों ने CM को सुरक्षित मंच से उतारा है।

