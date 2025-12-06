गयाजी में होटल में छापामारी कर 12 वर्षीय बाल श्रमिक का किया गया रेस्क्यू, संचालक पर FIR दर्ज

संवाद सूत्र, फतेहपुर (गया)। फतेहपुर में श्रम विभाग द्वारा होटल में छापेमारी की गई। इससे होटल संचालकों में अफरातफरी का महौल बना रहा। लेबर इंस्पेक्टर के नेतृत्व में होटल,रेस्टोरेंट पर की गई इस छापेमारी में कई संचालक दुकानें बंद कर फरार हो गये। विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि इलाके में छोटे बच्चों से अवैध तरीके से काम करवाया जा रहा है।

श्रम प्रवर्तन अधिकारी ब्रजेश कुमार ने बताया कि टीम ने फतेहपुर बस स्टैंड के पास स्थित आदित्य रेस्टोरेंट और केक पैलेस में निरीक्षण किया। जांच के दौरान आदित्य रेस्टोरेंट में केवल 12 वर्ष का एक नाबालिग बच्चा काम करते हुए पाया गया। जिसे तुरंत मुक्त कराया गया।

अधिकारी ने बताया कि बच्चा लंबे समय से काम कर रहा था। जबकि बाल श्रम अधिनियम के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी रूप में श्रम कराना पूरी तरह गैरकानूनी है। रेस्क्यू किए गए बच्चे को विभाग द्वारा सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उसके परिजनों को सूचना दी गई। विभाग ने बताया कि कानूनी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद कोर्ट के आदेशानुसार बच्चे को औपचारिक रूप से मुक्त किया जाएगा और उसके पुनर्वास की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।

वहीं, होटल संचालक के खिलाफ बाल श्रम कानून का उल्लंघन करने पर थाना में प्राथमिकी की गई और निर्धारित जुर्माना भी लगाया गया है। विभागीय अधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि फतेहपुर क्षेत्र में नाबालिगों को रोजगार देने वाले किसी भी प्रतिष्ठान को बख्शा नहीं जाएगा। छापेमारी के दौरान फतेहपुर थाने के एसआई मनोज कुमार पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। जिससे पूरी कार्रवाई बिना किसी व्यवधान के संपन्न हो सकी।