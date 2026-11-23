जागरण संवाददाता, गयाजी। उम्र छोटी, लेकिन निशाना बड़ा। कम उम्र में सीनियर महिला वर्ग की राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में पदक जीतकर गयाजी की छोटी कुमारी ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है।

मेघालय के शिलांग में आयोजित एनटीपीसी सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप की इंडियन राउंड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर उन्होंने बिहार के साथ गयाजी का मान बढ़ाया है।

सीनियर महिला वर्ग में कम उम्र में यह उपलब्धि हासिल करना उनकी मेहनत, अभ्यास और खेल के प्रति समर्पण को दर्शाता है।

रविवार को गयाजी लौटने पर छोटी कुमारी का गया कॉलेज खेल परिसर के मगध आर्चरी फाउंडेशन के ग्राउंड में स्वागत और सम्मान किया गया।

बीएसएसए के तीरंदाजी कोच जय प्रकाश और फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष अंजय कुमार ने उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान मौजूद खिलाड़ियों और खेलप्रेमियों ने उनकी सफलता पर खुशी जताई और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

कम उम्र में सीनियर वर्ग में बनाई पहचान

तीरंदाजी में सीनियर महिला वर्ग की प्रतियोगिता में उतरना अपने आप में चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में कम उम्र में इस वर्ग की इंडियन राउंड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल करना छोटी के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

इस सफलता से जिले की युवा खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी। उनकी उपलब्धि यह संदेश देती है कि सही मार्गदर्शन, निरंतर अभ्यास और आत्मविश्वास के दम पर कम उम्र में भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई जा सकती है।