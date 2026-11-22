संवाद सूत्र, कहलगांव (भागलपुर)। Bhagalpur Intercaste Marriage Symbolic Funeral Viral Video : भागलपुर के कहलगांव अंतर्गत रसलपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में उस वक्त अजब-गजब मंजर देखने को मिला, जब एक घर से बाकायदा अर्थी निकली, ग्रामीण शवयात्रा में शामिल हुए और अंतिम संस्कार की सभी रस्में भी निभाई गईं—लेकिन चिता पर कोई लाश नहीं थी।

पहली नजर में इस दृश्य को देखकर हर कोई चौंक गया, पर जब इसके पीछे की असली वजह सामने आई तो लोगों के होश उड़ गए। दरअसल, यह अंतिम संस्कार किसी मृत व्यक्ति का नहीं, बल्कि अंतरजातीय प्रेम विवाह करने वाली अपनी ही जीवित बेटी से सारे रिश्ते तोड़ने के लिए परिजनों द्वारा किया गया प्रतीकात्मक दाह संस्कार था।

घरवालों ने फूस की अर्थी सजाकर उस पर बेटी की तस्वीर लगाई और समाज के सामने उसे मृत घोषित कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है (हालांकि, दैनिक जागरण वायरल वीडियो और फोटो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है)।

कोर्ट में बालिग युवती ने प्रेमी संग रहने की जताई इच्छा तो आहत हुए परिजन जानकारी के अनुसार, युवती के घर से लापता होने के बाद परिजनों ने अमडंडा थाना क्षेत्र के एक युवक को नामजद करते हुए उसे बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवती को बरामद किया और उसका बयान दर्ज कराने के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया।

चूंकि युवती बालिग है, इसलिए उसने न्यायालय के समक्ष अपने प्रेमी सह पति के साथ ही रहने की इच्छा जताई। कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने युवती को युवक के साथ जाने दिया। बेटी के इस फैसले से आहत और नाराज परिजनों ने सामाजिक व पारिवारिक रूप से उससे हमेशा के लिए नाता तोड़ने का निर्णय लेते हुए यह कदम उठाया।

पांच वर्ष पहले युवक की बहन ने भी युवती की जाति के लड़के से किया था प्रेम विवाह ग्रामीणों के बीच इस रिश्ते के पुराने कनेक्शन को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। बताया जाता है कि करीब पांच-छह वर्ष पूर्व उक्त युवक की बहन ने भी युवती की ही जाति के एक युवक से प्रेम विवाह किया था। बहन की ससुराल युवती के घर के बिल्कुल पड़ोस में थी।

इसी वजह से युवक का अपनी बहन के घर लगातार आना-जाना होता था। इसी क्रम में युवक और पड़ोस में रहने वाली युवती के बीच नजदीकियां बढ़ीं, जो प्रेम प्रसंग में बदल गईं और बाद में दोनों ने घर से भागकर शादी रचा ली।