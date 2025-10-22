छठ के लिए आज से डीडीयू-गया के बीच चलेगी अनारक्षित फास्ट पैसेंजर स्पेशल ट्रेन, जानें गाड़ी खुलने का समय

जागरण संवाददाता, गयाजी। छठ महापर्व के लिए अपने घर आ रहे यात्रियों की सुविधा के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल की ओर से 22 अक्टूबर बुधवार से अगले आदेश तक प्रतिदिन एक अनारक्षित फास्ट पैसेंजर स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। यह ट्रेन प्रतिदिन पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन से सुबह 09 बजे रवाना होगी।

पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन और गया जंक्शन के बीच इस ट्रेन का चंदौली मझवार, भभुआ रोड, कुदरा, सासाराम, डेहरी आन सोन, अनुग्रह नारायण रोड, रफीगंज और गुरारू स्टेशनों पर भी ठहराव होगा। डीडीयू जंक्शन से 09 बजे सुबह खुलेगी गया जंक्शन पहुंचने पर यही ट्रेन इसी मार्ग और ठहराव के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के लिए वापसी करेगी। डीडीयू जंक्शन से 09 बजे सुबह खुलने के बाद यह ट्रेन गया जंक्शन तक ओपन टाइमिंग के साथ चलाई जाएगी।