बोधगया विधानसभा 229, चुनावी रंगत में, तीन प्रखंड और 3.24 लाख मतदाता तैयार

संवाद सूत्र, फतेहपुर (गया)। आगामी बोधगया विधानसभा चुनाव 2025 (229 अनुसूचित जाति सुरक्षित सीट) के लिए क्षेत्र में चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं। मतदान के लिए बोधगया विधानसभा क्षेत्र के तीन प्रखंड बोधगया, टनकुप्पा और फतेहपुर की मतदाता पूरी तरह से तैयार हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राजनीतिक सूत्रों के अनुसार बोधगया विधानसभा में कुल 324,312 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष 169,962, महिला 154,348 और दो थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। इस क्षेत्र में बोधगया प्रखंड के 7, टनकुप्पा प्रखंड के 10 और फतेहपुर प्रखंड के 18 पंचायत एवं एक नगर पंचायत मतदान केंद्र हैं।

फतेहपुर प्रखंड में कुल मतदाता 159,174 हैं, जिनमें पुरुष 83,379, महिला 75,793 और दो थर्ड जेंडर मतदाता हैं। टनकुप्पा प्रखंड में कुल मतदाता 83,866, जिसमें पुरुष 44,041 और महिला 39,825 हैं। बोधगया प्रखंड की चार पंचायत एवं नगर परिषद शामिल है। यहां 81272 मतदाता की संख्या है।