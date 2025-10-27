भाजपा नेता के बेटे की हत्या मामले में फरार आरोपित गिरफ्तार, दो कट्टा-पिस्टल बरामद

जागरण संवाददाता, गयाजी। भाजपा नेता सह पूर्व मेयर प्रत्याशी उपेंद्र पासवान के पुत्र सुभाष कुमार हत्याकांड में फरार एक और आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हत्याकांड में प्रयुक्त दो हथियार को बरामद किया गया है।

डेल्हा थाने की पुलिस को यह जानकारी मिली कि कोतवाली थाना क्षेत्र के मुरली हिल बैरागी मोहल्ला निवासी सुभाष हत्याकांड में प्रयुक्त हथियार को बागेश्वरी गुमटी मोहल्ला में छुपा रखा गया है।

सूचना के सत्यापन के आधार पर डेल्हा की पुलिस ने छापेमारी की। जहां से हत्याकांड में शामिल डेल्हा थाना क्षेत्र के बागेश्वरी गुमटी देवी मंदिर मोहल्ला निवासी रीतिक कुमार के घर पर पुलिस छापेमारी करने पहुंची। पुलिस को देखकर वह भागने लगा, जिसे सशस्त्र बल के जवानों ने पकड़ा।