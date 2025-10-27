Language
    भाजपा नेता के बेटे की हत्या मामले में फरार आरोपित गिरफ्तार, दो कट्टा-पिस्टल बरामद

    By Kamal Nayan Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 01:41 AM (IST)

    गयाजी से, भाजपा नेता उपेंद्र पासवान के बेटे सुभाष कुमार हत्याकांड में फरार एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए दो हथियार भी बरामद किए हैं। डेल्हा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर आरोपी रीतिक कुमार को गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर अमृत पासवान के घर से हथियार बरामद किए।

    जागरण संवाददाता, गयाजी। भाजपा नेता सह पूर्व मेयर प्रत्याशी उपेंद्र पासवान के पुत्र सुभाष कुमार हत्याकांड में फरार एक और आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हत्याकांड में प्रयुक्त दो हथियार को बरामद किया गया है। 

    डेल्हा थाने की पुलिस को यह जानकारी मिली कि कोतवाली थाना क्षेत्र के मुरली हिल बैरागी मोहल्ला निवासी सुभाष हत्याकांड में प्रयुक्त हथियार को बागेश्वरी गुमटी मोहल्ला में छुपा रखा गया है। 

    सूचना के सत्यापन के आधार पर डेल्हा की पुलिस ने छापेमारी की। जहां से हत्याकांड में शामिल डेल्हा थाना क्षेत्र के बागेश्वरी गुमटी देवी मंदिर मोहल्ला निवासी रीतिक कुमार के घर पर पुलिस छापेमारी करने पहुंची। पुलिस को देखकर वह भागने लगा, जिसे सशस्त्र बल के जवानों ने पकड़ा। 

    तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया गया

    गिरफ्तार रीतिक की निशानदेही पर अमृत पासवान के घर की तलाशी ली गई। जहां एक कमरे में कपड़ा में हथियार को बांध कर रखा गया था। पुलिस ने अमृत के घर से दो कट्टा, एक पिस्टल एवं तीन कारतूस बरामद किया है। 

    इन हथियारों को बीते 20 अक्टूबर को सुभाष हत्याकांड में प्रसारित वीडियो में देखा गया है। इससे पहले गुरारू में पुलिस मुठभेड़ में तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही एक हथियार भी बरामद हुआ था।