    BJP Candidate: 2 पुराने और 1 नए चेहरे के साथ गया के चुनावी मैदान में उतरी भाजपा, दिलचस्प होगा मुकाबला!

    By Pradeep Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 04:23 PM (IST)

    गया जिले में भाजपा ने तीन विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। गयाजी शहरी सीट से डॉ. प्रेम कुमार नौवीं बार चुनाव लड़ेंगे। वजीरगंज से वीरेन्द्र सिंह चौथी बार मैदान में हैं। गुरुआ में भाजपा ने उपेन्द्र प्रसाद दांगी को उतारा है, जो पूर्व में एमएलसी रह चुके हैं। प्रेम कुमार ने कई दिग्गजों को हराया है।

    कमल नयन, गयाजी। दस विधानसभा के गया जिले में तीन विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने तीन उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। जिनमें दो पुराने और एक नए चेहरे चुनाव के मैदान में दो-चार दिन के अंदर नामांकन पत्र दाखिलकर कर उतर जाएंगे।

    वैसे अन्य विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के समर्थित उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, लेकिन यह तीन सीट खास माना जाएगा। जिसमें सबसे खास गयाजी शहरी विधानसभा सीट है। जहां प्रदेश के मंत्री रहे डॉ. प्रेम कुमार नौवीं बार अपने मतदाताओं के बीच वोट मांगने के लिए जाएंगे। जो एक खास बात रहेगी।

    डॉ. प्रेम कुमार भाजपा के टिकट पर 1990 से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने सीपीआई के नेता मसउद मंजर को तीन बार, कांग्रेस के संजय सहाय, अखौरी ओंकार नाथ श्रीवास्तव, प्रियरंजन और सीपीआई के बड़े नेता जलालउद्दीन अंसारी को भी चुनाव मैदान में पछाड़ चुके हैं।

    इस प्रकार नौवीं बार गया शहरी विधानसभा क्षेत्र से प्रेम कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। वजीरगंज से वीरेन्द्र सिंह ने कांग्रेस के अवधेश कुमार सिंह और उनके पुत्र शशि शेखर सिंह को एक-एक बार मात देकर चौथी बार चुनाव मैदान में उतरे हैं।

    गुरुआ विधानसभा क्षेत्र में 2010 पहली बार भाजपा का खाता खुला। सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा विधायक बने। 2015 में भाजपा अपनी सीट बरकरार रखी। और राजीव नंदन चुनाव जीते। 2020 में भाजपा से यह सीट राजद ने छीन ली। और राजद से विनय कुमार यादव चुने गए। भाजपा ने फिर 2025 के चुनाव में अपना प्रत्याशी उपेन्द्र पसाद दांगी को चुनाव मैदान में उतारा है।

    उपेन्द्र प्रसाद इमामगंज प्रखंड के नौडीहा पंचायत के रोहवे गांव के निवासी हैं। 2009 से 2018 तक नीतीश कुमार की सरकार में एमएलसी पद पर रहे। और 2009 से 2014 तक जदयू के प्रदेश प्रवक्ता भी रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में हम पार्टी के टिकट पर औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े। भाजपा के सुशील कुमार सिंह से 28 हजार मतों से पराजित हुए।

    गया शहरी विधानसभा क्षेत्र में डॉ. प्रेम कुमार का विजयी आंकड़ा

    वर्ष विजेता पार्टी विजेता उम्मीदवार वोट प्रतिद्वंद्वी पार्टी प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार वोट
    1990 भाजपा प्रेम कुमार 27816 सीपीआई शकील अहमद खां 22856
    1995 भाजपा प्रेम कुमार 33705 सीपीआई मसउद मंजर 26594
    2000 भाजपा प्रेम कुमार 37264 सीपीआई मसउद मंजर 33205
    2005 फरवरी भाजपा प्रेम कुमार 42967 सीपीआई मसउद मंजर 22380
    2005 अक्टूबर भाजपा प्रेम कुमार 48099 कांग्रेस संजय सहाय 23208
    2010 भाजपा प्रेम कुमार 55618 सीपीआई जलाउद्दीन अंसारी 27201
    2015 भाजपा प्रेम कुमार 66891 कांग्रेस प्रियरंजन 44102
    2020 भाजपा प्रेम कुमार 66932 कांग्रेस अखौरी ओंकारनाथ 55035

    वजीरगंज विधानसभा

    वर्ष विजेता पार्टी विजेता उम्मीदवार वोट प्रतिद्वंद्वी पार्टी प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार वोट
    2010 भाजपा वीरेन्द्र सिंह 38839 कांग्रेस अवधेश कुमार सिंह 21129
    2015 कांग्रेस अवधेश कुमार सिंह 80107 भाजपा वीरेन्द्र सिंह 67348
    2020 भाजपा वीरेन्द्र सिंह 70713 कांग्रेस शशिशेखर सिंह 48213