'बिहार का नौजवान पाएगा रोजगार और अपराधी जाएगा जेल', सीएम योगी ने NDA प्रत्याशी रोमित कुमार के लिए मांगा वोट

डिजिटल डेस्क, गयाजी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार के अतरी विधानसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी रोमित कुमार के समर्थन में जनसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि बिहार अब लालटेन की धुंधली रोशनी नहीं, एलईडी के उजाले में चमकने को तैयार है। एनडीए की सरकार बनेगी, तो बिहार का नौजवान रोजगार पाएगा, अपराधी जेल जाएगा। सीएम योगी ने जनता से अपील की कि अतरी में एनडीए प्रत्याशी रोमित कुमार को भारी मतों से जिताकर बिहार में सुशासन की मजबूत नींव रखें।

उन्होंने कहा कि यह वही पावन धरा है, जिसने महात्मा बुद्ध को ज्ञान दिया, भगवान महावीर को जन्म दिया, देश को प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जैसे महानायक दिए। लेकिन राजद और कांग्रेस ने इसी गौरवशाली बिहार को पहचान के संकट में डाल दिया।

“नालंदा की भूमि को लालटेन युग ने कर दिया धुंधला”

सीएम योगी ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय, चाणक्य और आर्यभट्ट की धरती को राजद-कांग्रेस ने अंधकार में धकेल दिया। दुनिया नालंदा में ज्ञान लेने आती थी, जहाँ एक साथ दस हज़ार विद्यार्थी पढ़ते थे। लेकिन राजद-कांग्रेस के शासन में वही बिहार साक्षरता में सबसे नीचे पहुँच गया। उन्होंने कहा कि जब एनडीए ने सत्ता संभाली, तब बिहार की साक्षरता दर 33% थी, जिसे अब बढ़ाकर 75% तक पहुँचाया गया है।

सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस-राजद के शासन में नरसंहार, अपहरण, जातीय संघर्ष और अराजकता का माहौल था। 60 से ज़्यादा नरसंहार, 30 हज़ार से अधिक अपहरण हुए। यह था उस जंगलराज का चेहरा जहां न व्यापारी सुरक्षित थे, न बेटियां सुरक्षित थीं। ये लोग गरीब का राशन और पशुओं का चारा दोनों खा गए थे।

उत्तर प्रदेश में माफिया और अपराधियों को बुलडोजर से पस्त कर दिया- सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में माफिया और अपराधियों को उन्होंने बुलडोजर से पस्त कर दिया। अब उनकी हड्डी-पसली एक हो चुकी है। यूपी में अपराधी पस्त हैं और नौजवान मस्त हैं। उन्होंने कहा कि बिहार को भी यही रास्ता अपनाना होगा, जहां सुशासन और विकास हो, अपराध और भ्रष्टाचार नहीं। एनडीए की सरकार बनेगी, तो बिहार का नौजवान रोजगार पाएगा, अपराधी जेल जाएगा। सीएम योगी ने जनता से अपील की कि अतरी में एनडीए प्रत्याशी रोमित कुमार को भारी मतों से जिताकर बिहार में सुशासन की मजबूत नींव रखें।

ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की सिट्टी-पिट्टी गुल कर दी- सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आज मजबूर नहीं, मजबूत राष्ट्र बना है। उन्होंने कहा कि जब लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में गिरी तो उसकी सिट्टी-पिट्टी गुल हो गई थी। पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था कि भारत तबाह कर देगा। सीएम योगी ने कहा कि आज का भारत किसी की धमकी नहीं सुनता। अगर कोई भारत की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, तो भारत उसके घर में घुसकर इलाज करेगा। यह नया भारत है— मोदी जी का भारत।

पीएम मोदी ने गरीब को सम्मान दिया, दलाली खत्म की- सीएम योगी

गरीबों की योजनाओं का जिक्र करते हुए योगी ने कहा कि मोदी सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, 50 करोड़ को स्वास्थ्य बीमा, 12 करोड़ किसानों को सम्मान निधि, 10 करोड़ माताओं को उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन और 4 करोड़ गरीबों को घर दिया। उन्होंने कहा कि अब दलालों का खेल खत्म। सरकार का पैसा सीधे गरीब के खाते में जा रहा है। यही एनडीए का सुशासन है। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस के समय में 50,000 रुपए देकर भी गैस नहीं मिलती थी। आज हर गरीब मां के घर में चूल्हा जल रहा है। यह मोदी जी की गरीब कल्याण की राजनीति है।

रामलला अयोध्या में विराजमान, जानकी सीतामढ़ी में, यही विकास और विरासत का मेल- योगी आदित्यनाथ

सीएम योगी ने कहा कि जो कभी राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, आज वही राममंदिर देखकर चुप हैं। कांग्रेस ने भगवान श्रीराम के अस्तित्व पर सवाल उठाया, आरजेडी ने राम रथ यात्र रोकी और इनके पार्टनर यूपी में राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, लेकिन भक्तों ने कहा था ‘रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे’ और आज भव्य राममंदिर बन चुका है।

उन्होंने बताया कि अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, निषादराज रैन बसेरा और माता शबरी रसोई श्रद्धा और समरसता के प्रतीक हैं। वहीं, सीतामढ़ी में माता जानकी का भव्य मंदिर निर्माणाधीन है। राम-जानकी मार्ग 6155 करोड़ रुपये से स्वीकृत हुआ है, जो अयोध्या और सीतामढ़ी को जोड़कर विकास और विरासत दोनों का सेतु बनेगा।