    बिहार राज्य कबड्डी प्रतियोगिता का गया में आगाज, 38 जिलों के 684 खिलाड़ी दिखाएंगे दम

    By subhash kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 04:03 PM (IST)

    गया कॉलेज में बिहार राज्य खेल प्रतिभा खोज मशाल के तहत राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तीन दिवसीय इस आयोजन में बिहार के 38 जिलों से 684 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। जिला खेल पदाधिकारी सुरभि बाला ने इसे प्रतिभाओं को निखारने का मंच बताया। उद्घाटन के बाद बक्सर और दरभंगा के बीच पहला रोमांचक मुकाबला हुआ जिसमें बक्सर ने जीत हासिल की।

    बिहार राज्य कबड्डी प्रतियोगिता का गया में आगाज

    जागरण संवाददाता, गयाजी। गया कॉलेज खेल परिसर स्थित खेल भवन में रविवार को बिहार राज्य खेल प्रतिभा खोज मशाल के तहत राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का भव्य आगाज हुआ। तीन दिवसीय यह आयोजन अंडर-14 और अंडर-16 आयु वर्ग के खिलाड़ियों के लिए खेल विभाग की सबसे प्रतिष्ठित प्रतिस्पर्धाओं में से एक मानी जा रही है।

    कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों में जिला खेल पदाधिकारी सुरभि बाला, अल्पसंख्यक कल्याण सहायक निदेशक राहुल कुमार, प्रतियोगिता संयोजक आनंद शंकर तिवारी और मोती करीमी द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर की गई।

    मंच पर उपस्थित अधिकारियों ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए इसे युवाओं की प्रतिभा निखारने का सुनहरा मंच बताया। इस राज्यस्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में बिहार के कुल 38 जिलों से 684 खिलाड़ी शामिल हुए हैं।

    5 से 7 अक्टूबर तक चलने वाले इस आयोजन में दोनों आयु वर्गों में दर्जनों मुकाबले प्रतिदिन खेले जा रहे हैं। पहले ही दिन परिसर खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और दर्शकों से गुलजार रहा।

    पहला मैच बना रोमांच का केंद्र

    उद्घाटन के तुरंत बाद अंडर-16 वर्ग का पहला मुकाबला बक्सर और दरभंगा की टीमों के बीच खेला गया। मैच शुरू से ही कांटे का रहा। बक्सर ने आक्रामक खेल का परिचय देते हुए शुरुआती बढ़त बनाई, वहीं दरभंगा की टीम ने दमदार वापसी की कोशिश की।

    अंततः बक्सर ने 28-26 के स्कोर से मुकाबला अपने नाम किया। खेल प्रशंसकों के लिए यह मैच रोमांच और जोश से भरपूर रहा। खिलाड़ियों के कौशल, चपलता और पकड़ने की तकनीक को देखकर दर्शक बार-बार तालियां बजाने को मजबूर हुए।

    एक दर्जन मैच आज होंगे संपन्न

    प्रतियोगिता संयोजक आनंद शंकर तिवारी ने बताया कि उद्घाटन दिवस पर ही करीब एक दर्जन मुकाबले अलग-अलग जिलों की टीमों के बीच खेले जाएंगे। शाम तक लगातार मैचों का सिलसिला चलेगा। अंडर-14 और अंडर-16 दोनों वर्गों के खिलाड़ी अपने-अपने जिलों का गौरव बढ़ाने के लिए पसीना बहाएंगे।

    खेल परिसर में उत्सव जैसा माहौल

    गया कालेज खेल परिसर में सुबह से ही खिलाड़ियों और अभिभावकों की आवाजाही शुरू हो गई थी। आयोजन स्थल पर मेडिकल टीम, पेयजल, विश्राम स्थल और तकनीकी अधिकारियों की पूरी व्यवस्था की गई है। सुरक्षाकर्मियों की तैनाती के साथ प्रशासन भी मुस्तैद है।

    स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए मेडिकल कैंप भी सक्रिय

    प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेडिकल कैंप लगाया गया है। यह कैंप शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इकबाल नगर की टीम द्वारा संचालित किया जा रहा है।

    मौके पर एएनएम ममता कुमारी, एलटी यश राजन, सुषमा कुमारी, मंजू कुमारी सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी तैनात हैं। साथ ही आपात स्थिति के लिए जेपीएन अस्पताल से एंबुलेंस 102 भी मुहैया कराई गई है। मेडिकल टीम खिलाड़ियों को प्राथमिक उपचार, स्वास्थ्य जांच और आवश्यकता अनुसार मदद उपलब्ध करा रही है।

    प्रतिभा खोज की बड़ी पहल

    जिला खेल पदाधिकारी सुरभि बाला ने बताया कि मशाल प्रतियोगिता का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की छिपी प्रतिभाओं को राज्य स्तर पर अवसर देना है। उन्होंने कहा कि यहां से चयनित खिलाड़ियों को आगे राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए भी तैयार किया जाएगा।

    पहले दिन के मुकाबलों ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले दो दिन कबड्डी प्रेमियों के लिए बेहद रोमांचक रहने वाले हैं। खिलाड़ियों में हौसला और जीत का जज्बा दिख रहा है, तो दर्शक भी उत्साह के साथ अपने-अपने जिलों का हौसला बढ़ा रहे हैं।