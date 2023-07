Bihar News: 'आज तू तो बच गया यार...', सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा मुस्लिम दूल्हे की पिटाई का ये वीडियो

Bihar Viral Video गया में एक दूल्हे की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पहली पत्नी के रहते मुस्लिम दूल्हा दूसरी युवती से शादी रचाने के लिए पहुंचा था। लोगों ने शादी के स्टेज पर ही जमकर दूल्हा की धुनाई कर दी। दूल्हे की पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

गया में दूल्हा की पिटाई का वीडियो हुआ सोशल वीडियो।

जागरण संवाददाता, गया: बिहार के गया में एक दूल्हे की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पहली पत्नी के रहते मुस्लिम दूल्हा दूसरी युवती से शादी रचाने के लिए पहुंचा था। लोगों ने शादी के स्टेज पर ही जमकर दूल्हा की धुनाई कर दी। दूल्हे की पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शादी के लिए स्टेज पर सजधज कर बैठे मुस्लिम युवक को लोग पहले बंधक बनाते हैं। उसके बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति दूल्हे को मारना शुरू कर देता है। इसी बीच कुछ लोग बीच-बचाव करने आ जाते हैं। आज तो बच गया... दूल्हे की पिटाई करते हुए लोगों को यह बोलते हुए सुना जा सकता है कि आज तू तो बच गया यार... दूसरे गांव रहता तो बहुत कुछ हो जाता...। पिटाई के दौरान, दूल्हा बार-बार गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगते नजर आ रहा है, लेकिन लोग उसकी जमकर पिटाई करते हैं। खींचते ही हाथ में आ गए बाल पिटाई करने के बाद बाल मुंडाने के लिए कुछ लोग नाई बुलाते हैं। वीडियों में लोगों को यह कहते हुए साफ सुना जा सकता है कि नाई बुलाओ और इसके बाल मुड़वा दो...। हालांकि, कुछ ही देर बाद पता चला कि दुल्हे के बाल भी नकली हैं। जैसे ही लोगों ने दूल्हे के बाल को पकड़कर खींचा, नकली बाल हाथ में गये। डोभी में दूसरी शादी रचाने पहुंचा था युवक दुल्हा गया शहर के कोतवाली थाने के इकबाल नगर मोहल्ले का रहने वाला है। वह बीते रविवार को गया के डोभी प्रखंड के बजौरा में पहली पत्नी के रहते दूसरी युवती के साथ शादी रचाने के लिए पहुंचा था। इसकी जानकारी लगते ही लोगों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी।

Edited By: Mohit Tripathi