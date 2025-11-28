70-80 साल से बसे 23 परिवारों को उजाड़ने के नोटिस पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, प्रशासन पुनर्वास की व्यवस्था करेगा

संवाद सूत्र, मानपुर। मानपुर प्रखंड के लखनपुर पंचायत स्थित रसलपुर मांझी टोला में प्रशासन द्वारा 23 घरों को खाली कराने को लेकर विवाद गहरा गया है। मानपुर अंचल अधिकारी सुबोध कुमार सिंह ने इन घरों को अतिक्रमण की श्रेणी में चिन्हित करते हुए नोटिस जारी किया था।

जिसके बाद पूरे इलाके में भय और आक्रोश का माहौल फैल गया। अचानक मिले इस आदेश से गरीब परिवारों में ठंड के मौसम में बेघर होने की चिंता बढ़ गई है। सांसद प्रतिनिधि पहुंचे गांव नोटिस जानकारी मिलने पर सांसद प्रतिनिधि नंदलाल मांझी मांझी टोला पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मिलकर उनका दर्द सुना। उन्होंने कहा कि इस कड़कड़ाती ठंड में अगर किसी पशु का भी आशियाना टूट जाए तो दुख होता है। यहां तो इंसानों की जिंदगी की बात है।

उन्होंने आरोप लगाया कि 70–80 साल से बसे इन परिवारों को अचानक उजाड़ने की प्रक्रिया मानवता के खिलाफ है। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार गरीब परिवारों को 5–5 डिसमिल जमीन देने का प्रावधान करती है। ऐसे में इन परिवारों को अतिक्रमण बताकर हटाने की प्रक्रिया उचित नहीं है।

खाने-पीने तक की परेशानी स्थानीय लोगों का कहना है कि वे कई दिनों से दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। खाने-पीने तक की परेशानी झेलते हुए ये परिवार खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं।