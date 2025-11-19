बिहार का पहला मेगा इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनेगा डोभी, 1670 एकड़ में तैयार होगा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर

संवाद सूत्र,जागरण, डोभी। बिहार का औद्योगिक मानचित्र अब तेजी से बदलने वाला है। सैकड़ों उद्योग स्थापित होंगे। इसकी तुलना दिल्ली के नोएडा के किया जाने लगा है। जिले के डोभी प्रखंड के खरांटी में 1670.22 एकड़ में अमृतसर–दिल्ली–कोलकाता औद्योगिक गलियारे के तहत राज्य का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जा रहा है।

इस परियोजना को बिहार के औद्योगिक भविष्य की आधारशिला माना जा रहा है, जहां राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियां अपने उद्योग लगाने की तैयारी में हैं। लगातार कंपनियों के एमडी स्थल निरीक्षण करने पहुंच रहे है। परियोजना की प्रगति का जायजा लेने के लिए हाल ही में बीआईएडा, एकेआईसी के अधिकारी दौरा कर रहे है। इस कॉरिडोर के निर्माण होने के बाद लगभग एक लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। जिस रफ्तार से कार्य आगे बढ़ रहा है, उससे उम्मीद है कि डोभी आने वाले वर्षों में बिहार का सबसे आधुनिक औद्योगिक हब बनकर उभरेगा।

13 राजस्व गांवों में जमीन अधिग्रहण पूरा डोभी अंचल के बरिया, किशोरिया, लेम्बोगढ़, गाजीचक, खरोटी, सुगासोत, मसौन्धा, गांगी, गम्हरिया, बभवनदेव, मंगरूचक, बनवासी और इनबोरवा गांव के जमीन पर यह मेगा प्रोजेक्ट आकार ले रहा है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक कुल 1670.22 एकड़ भूमि में से 636.8775 एकड़ भूमि सरकारी है, जिसे सरकार पहले ही परियोजना के लिए हस्तांतरित कर चुकी थी बाकी के जमीन का अधिग्रहण करके हस्तांतरित किया जा चुका है।