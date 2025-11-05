हमलोगों ने केवल आतंकवादी ठिकानों को टारगेट किया। पाकिस्तान की जनता को हमने टारगेट नहीं किया। नौ के नौ आतंकवादियों के ठिकाने को हमने तबाह व बर्बाद कर दिया। कितने आतंक‍ियों की मौत हुई इस पर इतना ही कहूंगा- आंकड़े तीन फीगर से बहुत ऊपर हैं।

वे गुरुआ विधानसभा क्षेत्र के एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में गुरारु प्रखंड के डीहा गांव में चुनावी सभा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा आपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) अभी बंद नहीं हुआ है। केवल रोका गया है।

संवाद सूत्र, गुरारु (गया)। तामिलनाडु और उत्तर प्रदेश में डिफेंस कारिडोर की तरह ही बिहार में भी डिफेंस कारिडोर बनाया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को यह कहा।

उन्होंने कहा लंबे समय तक आप लोगों ने राजद-कांग्रेस की सरकार देखी है। पिछले दो दशक से नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार को भी काम करते देख रहे हैं।

सामान्य व्यक्ति भी सहज रुप से दोनों सरकारों में अंतर का अनुमान लगा सकता है । आज जब आप बाहर जाते हैं तब कहते हैं आइए न हमारे एनडीए के बिहार में हमरा विकसित बिहार में।

पहले कहते थे, ठोक देंगे कपार में

पहले क्या हालात थे राजद कांग्रेस के लोग कहते थे आइए न हमरा बिहार में ठोक देंगे कपार में। जंगलराज का माहौल इस बिहार में था ।

उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर तंज कसते हुए कहा कि वे बिहार में तालाब में डुबकी लगा रहे हैं । इससे साफ है बिहार में कांग्रेस का डूबना तय है।

उन्होंने जनता से पूछा क्या आपका वोट चोरी हुआ है, लेकिन राजद कांग्रेस के लोग रोज कहते हैं एटम बम फोड़ेंगे। चुनाव आयोग प्रमाण मांगता है । तो नहीं देते हैं । इन्हें सिर्फ आरोप लगाना आता है ।

कुल मिला कर हम एक ही चीज कहेंगे । नाचै न आवै त अंगनवें टेढ़ा । उन्होंने कहा सरकार ने तय किया है बिहार में छोटे छोटे उद्योगों का पार्क बनाया जाएगा । इससे लोगों को रोजगार मिलेगा ।