संवाद सूत्र, बाराचट्टी (गया)। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के संरक्षक एवं केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि एनडीए में कोई मतभेद नहीं है। हमने 14 सीट की मांग की थी, लेकिन छह सीट लेकर ही संतुष्ट हैं। अपनी बात हम घर में ही कहते हैं। लोटा से खाकर बटलोही गायब नहीं करते। मांझी शनिवार को बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र के सुलेबटटा उच्च विद्यालय मैदान में आयोजित जन आशीर्वाद सह नामांकन सभा में बोल रहे थे। उन्‍होंने प्रत्‍याशी ज्योति देवी को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। उन्‍होंने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। खासकर राजद के शासनकाल को लेकर वे हमलावर दिखे।

मगही भाषा में किए गए अपने संबोधन में उन्‍होंने कहा क‍ि 81 वर्ष की उम्र में भी वे गरीबों और समाज के अधिकार के लिए संघर्षरत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्हें पूरा विश्वास है जो हमने मांगा, उन्होंने दिया। सोभ–धनगांई पथ, थाना निर्माण और क्षेत्रीय विकास के कई कार्य पूरे हुए हैं। अब सरमां, भगवती और लाडू नदी पर पुल निर्माण कराना है। चतरा से बोधगया को जोड़ने का काम प्राथमिकता में है। मांझी ने कहा कि मोदी सरकार में भारत का सम्मान बढ़ा है। जीएसटी दरों में कमी से हर वर्ग को लाभ मिला है। 82 करोड़ लोगों को पांच किलो मुफ्त अनाज मिल रहा है। अपने संबोधन में उन्‍होंने मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि बिहार में अब अनवरत बिजली मिल रही है। 125 यूनिट बिजली माफ, पेंशन में बढ़ोतरी और पत्रकारों की पेंशन बढ़ाना बड़ा कदम है।