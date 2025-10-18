Language
    Bihar elections: मांझी ने कहा-एनडीए में कोई मतभेद नहीं, गिनाईं केंद्र व राज्‍य सरकार की उपलब्‍ध‍ियां

    By Amit Kumar Singh Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 05:19 PM (IST)

    बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि एनडीए में कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया। मांझी ने जोर देकर कहा कि एनडीए बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और विपक्ष केवल नकारात्मक राजनीति कर रहा है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार का उल्लेख किया।

    Hero Image

    बाराचट्टी में सभा को संबोधि‍त करते केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। जागरण

    संवाद सूत्र, बाराचट्टी (गया)। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के संरक्षक एवं केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि एनडीए में कोई मतभेद नहीं है। हमने 14 सीट की मांग की थी, लेकिन छह सीट लेकर ही संतुष्ट हैं। अपनी बात हम घर में ही कहते हैं। लोटा से खाकर बटलोही गायब नहीं करते। मांझी शनिवार को बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र के सुलेबटटा उच्च विद्यालय मैदान में आयोजित जन आशीर्वाद सह नामांकन सभा में बोल रहे थे। उन्‍होंने प्रत्‍याशी ज्योति देवी को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। उन्‍होंने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। खासकर राजद के शासनकाल को लेकर वे हमलावर दिखे। 

    मगही भाषा में किए गए अपने संबोधन में उन्‍होंने कहा क‍ि 81 वर्ष की उम्र में भी वे गरीबों और समाज के अधिकार के लिए संघर्षरत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्हें पूरा विश्वास है जो हमने मांगा, उन्होंने दिया। सोभ–धनगांई पथ, थाना निर्माण और क्षेत्रीय विकास के कई कार्य पूरे हुए हैं। अब सरमां, भगवती और लाडू नदी पर पुल निर्माण कराना है। चतरा से बोधगया को जोड़ने का काम प्राथमिकता में है। मांझी ने कहा कि मोदी सरकार में भारत का सम्मान बढ़ा है। जीएसटी दरों में कमी से हर वर्ग को लाभ मिला है। 82 करोड़ लोगों को पांच किलो मुफ्त अनाज मिल रहा है। अपने संबोधन में उन्‍होंने मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि बिहार में अब अनवरत बिजली मिल रही है। 125 यूनिट बिजली माफ, पेंशन में बढ़ोतरी और पत्रकारों की पेंशन बढ़ाना बड़ा कदम है।

    मांझी ने कहा क‍ि आज एनडीए में जवाबदेही और विकास की राजनीति है। कार्यक्रम की अध्यक्षता संतोष कुमार यादव ने की। संचालन अमन कुमार उर्फ विक्की सिंह ने किया। सभा में राजेश पांडे, कमलेश कुमार सिंह, रामविलास शर्मा, दयानंद विश्वकर्मा, जदयू अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद, हरि मांझी, भाजपा मंडल अध्यक्ष अजय चन्द्रवंशी आदि भी मौजूद थे। 