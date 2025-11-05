संवाद सूत्र, बाराचट्टी (गया)। Bihar Assembly Elections: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की समधन और हिदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) सेकुलर की उम्मीदवार एवं विधायक ज्योति देवी पर बुधवार को चुनाव प्रचार के दौरान असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। घटना सुलेबट्टा फ्लाईओवर के पास उस समय घटी जब विधायक भलुआ की ओर से करीब दस गाड़ियों के काफिले के साथ समर्थकों का अभिवादन करते हुए गुजर रही थीं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अचानक कुछ असामाजिक तत्वों ने ईंट फेंककर हमला कर दिया, जो सीधे विधायक के सीने पर जा लगी। उन्‍हें काफी चोट आई है। इससे मौके पर अफरातफरी मच गई। हालांक‍ि, हमला क‍िसने किया, यह पहचान नहीं हो सकी है।

सुरक्षा कर्मियों और समर्थकों ने तत्काल उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बाराचट्टी पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी स्थिति को गंभीर देखते हुए मगध मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल, गया रेफर कर दिया। किसी भी कीमत पर हमलावरों को नहीं बख्शा जाएगा घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी अजय प्रसाद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि,किसी भी कीमत पर हमलावरों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही है।

विधायक तथा उनके समर्थकों द्वारा दिए गए मोबाइल नंबरों का सीडीआर निकाला जा रहा है, जिसमें कुछ संदिग्ध नंबर सामने आए हैं।पुलिस सूत्रों के मुताबिक, घटना में शामिल हमलावरों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन की भी जांच की जा रही है।