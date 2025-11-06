Language
    Bihar Chunav 2025: राजद समर्थकों ने क‍िया हमला! मांझी की समधन ने कहा- हमलावर ले रहे थे पीएम-सीएम का नाम

    By Amit Kumar SinghEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 05:00 PM (IST)

    बिहार में 2025 के चुनावों से पहले राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। राजद समर्थकों पर मांझी के परिवार पर हमला करने का आरोप है। मांझी की समधन ने कहा कि हमलावर पीएम और सीएम का नाम ले रहे थे। घटना के बाद निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है, जिससे राज्य की राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई है।

    विधायक व प्रत्‍याशी ज्‍योत‍ि देवी पर हमला मामले में एफआइआर। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    संवाद सूत्र, बाराचट्टी (गया)। एनडीए से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) की प्रत्याशी एवं विधायक ज्योति देवी पर बुधवार को हुए हमले के मामले में 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

    केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की समधन ज्योति देवी ने अपने बयान में मगध मेडिकल थाना पुलिस को बताया कि वे बाराचट्टी की दिशा में जनसंपर्क कर रही थीं।

    इसी दौरान सुलेबटा चांदो मोड़ नहर के पास लगभग 20-25 युवक राजद के बैनर और झंडे के साथ मौजूद थे। जैसे ही उनका काफिला वहां से गुजरा, वे लोग नीतीश कुमार, ज्योति देवी, नरेंद्र मोदी और जीतनराम मांझी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे।

    विधायक के अनुसार, आरोपितों ने जान से मारने की नीयत से उन पर पत्थर फेंका, जिससे उन्हें सीने में चोट आई है। हमलावरों ने गाली-गलौज और जातिसूचक शब्दों का भी प्रयोग किया। विधायक के पुत्र चंदन कुमार ने बताया कि पत्थर लगने के बाद उनकी मां गाड़ी में बेहोश होकर गिर पड़ीं। 

    उन्होंने कहा कि घायलावस्था में वे और उनके कार्यकर्ता विधायक को लेकर बाराचट्टी सीएचसी जा रहे थे, तभी शोभ मोड़ के पास फिर से कुछ असामाजिक तत्वों ने वाहन को रोकने की कोशिश की, परंतु पुलिस बल को देखकर सभी मौके से फरार हो गए।

    मंत्री ने कहा-ऐसी हरकत बर्दाश्‍त नहीं 

    घटना की सूचना मिलते ही मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने मगध मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल पहुंचकर घायल विधायक से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र पर हमला है।

    डा. प्रेम कुमार ने कहा क‍ि ऐसी हरकत को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मंत्री ने इस बाबत जिला पदाधिकारी शशांक शुभांकर और एसएसपी आनंद कुमार से बातचीत कर विधायक की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की।

    विधायक ज्योति देवी को स्वजन ने उपचार के पश्चात रात में ही बोधगया स्थित घर ले आए हैं। डीएसपी अजय प्रसाद ने बताया कि पुलिस ने घटना स्थल के निकट से एक बुलेट बरामद की है।

    पुलिस ने एक संदिग्ध युवक के घर पर छापेमारी भी की, लेकिन वह घर से फरार पाया गया। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द घटना में शामिल सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा।