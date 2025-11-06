संवाद सूत्र, बाराचट्टी (गया)। एनडीए से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) की प्रत्याशी एवं विधायक ज्योति देवी पर बुधवार को हुए हमले के मामले में 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की समधन ज्योति देवी ने अपने बयान में मगध मेडिकल थाना पुलिस को बताया कि वे बाराचट्टी की दिशा में जनसंपर्क कर रही थीं। इसी दौरान सुलेबटा चांदो मोड़ नहर के पास लगभग 20-25 युवक राजद के बैनर और झंडे के साथ मौजूद थे। जैसे ही उनका काफिला वहां से गुजरा, वे लोग नीतीश कुमार, ज्योति देवी, नरेंद्र मोदी और जीतनराम मांझी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे।



विधायक के अनुसार, आरोपितों ने जान से मारने की नीयत से उन पर पत्थर फेंका, जिससे उन्हें सीने में चोट आई है। हमलावरों ने गाली-गलौज और जातिसूचक शब्दों का भी प्रयोग किया। विधायक के पुत्र चंदन कुमार ने बताया कि पत्थर लगने के बाद उनकी मां गाड़ी में बेहोश होकर गिर पड़ीं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने कहा कि घायलावस्था में वे और उनके कार्यकर्ता विधायक को लेकर बाराचट्टी सीएचसी जा रहे थे, तभी शोभ मोड़ के पास फिर से कुछ असामाजिक तत्वों ने वाहन को रोकने की कोशिश की, परंतु पुलिस बल को देखकर सभी मौके से फरार हो गए।

मंत्री ने कहा-ऐसी हरकत बर्दाश्‍त नहीं घटना की सूचना मिलते ही मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने मगध मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल पहुंचकर घायल विधायक से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र पर हमला है। डा. प्रेम कुमार ने कहा क‍ि ऐसी हरकत को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मंत्री ने इस बाबत जिला पदाधिकारी शशांक शुभांकर और एसएसपी आनंद कुमार से बातचीत कर विधायक की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की।