Gaya jee Election 2025 Voting: 9 बजे तक गया में 15.97 प्रतिशत मतदान

अवनीश कुमार, पटना। Bihar Vidhan Sabha Chunav Phase 2 Polls latest News बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के आखिरी चरण में बुधवार को गया, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नवादा समेत 20 जिले की 122 सीटें पर मतदान जारी है।

सुरक्षा कारणों से चैनपुर, चेनारी (सु.) के 62 गोह के 25, नवीनगर के 26, कुटुंबा (सु.) के 169, औरंगाबाद के 57, रफीगंज के 125, गुरुआ के 12, शेरघाटी के 48, इमामगंज(सु.) के 361, बाराचट्टी (सु.) के 36 बोधगया(सु.) के 20, रजौली (सु.) गोविंदपुर की चार बूथों पर मतदान शाम पांच बजे तक चलेगा।

वहीं अन्य सीटों पर शाम छह बजे तक मतदान होगा। कैमूर में सुबह नौ बजे तक 14.98, अरवल में 14.95, जहानाबाद में 13.81, गया में 15.97 नवादा में 13.46, रोहतास में 14.16, नवादा में 13.46, औरंगाबाद में 15.43 प्रतशित मतदान हुआ था। 20 जिले में हो रहे मतदान में गया जिले में सर्वाधिक मतदान हुआ है।

पहले चरण में हुए मतदान की तरह दूसरे चरण में भी मजबूत लोकतंत्र के निर्माण में आधी आबादी का उत्साह चरम पर है। मतदान केंद्रों पर न सिर्फ महिलाओं की कतार हैं, बल्कि उत्साह भी पुरुषों पर भारी पड़ता नजर आ रहा है।

मतदान को लेकर उत्साह घूंघट में छिपा चेहरा से साफ बयां हो रहा है। हालांकि, चुनाव को लेकर युवाओं में भी खास उत्साह है। हालांकि, जिले के गयाशहरी क्षेत्र के मतदाताओं में चुनाव को लेकर उत्साह की कमी दिख रही है। संभव है कि वे धूप खिलने के इंतजार में हों। गयाशहर क्षेत्र में सुबह नौ बजे तक मात्र 11.14 प्रतिशत ही मतदान हुआ था।