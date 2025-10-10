Bihar Election 2025: घोड़ा 700, ऊंट 1800 एवं 2200 रुपये में मिलेगा हाथी, निर्वाचन पदाधिकारी ने तय की दरें
बिहार विधानसभा चुनाव में घोड़ा, ऊंट और हाथी सहित खाने-पीने और अन्य वस्तुओं की दरें तय की गई हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति ने इन दरों को मंजूरी दी है। राजनीतिक दल और उम्मीदवार इन्हीं दरों के अनुसार खर्च कर सकेंगे, जिस पर निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षकों की नजर रहेगी। घोड़े का किराया 700 रुपये, ऊंट का 1800 रुपये और हाथी का 2200 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया गया है।
जागरण संवाददाता, गयाजी। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन में खाने, भ्रमण, पंडाल, गुलदस्ता एवं शौक की वस्तु घोड़ा, हाथी और ऊंट का भी दर निर्धारित किया गया है।
निर्धारित दर को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में गठित कमेटी की बैठक में अनुमोदित किया गया है। निर्धारित दर पर ही प्रत्येक राजनीतिक दल, उम्मीदवार और सरकारी कार्यक्रमों में खर्च किए जाएंगे।
निर्धारित दर पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मनोनीत होने वाले पर्यवेक्षक सहित सभी पदाधिकारियों की नजर रहेगी। निर्धारित दर से बाहर जाकर कोई राजनीतिक दल खर्च नहीं करेंगे। इसके लिए आय-व्यय कोषांग पहले से गठित है।
उस कोषांग को व्यय राशि के बारे में प्रत्येक उम्मीदवार एवं चुनाव अभिकर्ता को लिखित रूप से बताना होगा। इस बार बिहार विधानसभा आम निर्वाचन में 700 रुपये में घोड़ा, 1800 रुपये में ऊंट और 2200 रुपये में हाथी प्रतिदिन के दर किराया पर ले सकते हैं।
कई बार यह देखा जाता है कि उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए घोड़ा, हाथी और ऊंट पर सवार होकर आते हैं। इस कारण से यह निर्धारित किया गया है। जिला कमेटी ने 160 प्रकार की वस्तु, वाहन एवं खाद्य पदार्थ का दर पर अपनी मुहर लगाई है।
इनका दर हुआ तय
- स्टेज निर्माण 28 रुपये प्रति स्क्वायर फीट
- स्टेज निर्माण विशिष्ट 40 रुपये प्रति स्क्वायर फीट
- लाउडस्पीकर एंपलीफायर एवं माइक्रोफोन 4800 रुपये
- साउंड बाक्स 450 रुपये
- हार्न 180 रुपये
- पंडाल वाटर प्रूफ 30 रुपये वर्गफीट
- पंडाल सामान्य 20 रुपये
- शामियाना 15 रुपये
- सिलिंग पंखा 60 रुपये
- कूलर 450 रुपये
- पेडस्ट्रल पंखा 60 रुपये
- जेनरेटर ऑपरेटर 600 रुपये
- साउंड सिस्टम ऑपरेटर 600 रुपये
- प्रोजेक्ट ऑपरेटर 2800 रुपये
- कपड़ा का बैनर 100 रुपये
- बैनर फ्लैक्स 15 रुपये वर्गफीट
- झंडा कपड़ा का 50 रुपये वर्गफीट
- झंडा फ्लैक्स 60 रुपये वर्गफीट
- बैनर होडिंग कपड़ा का 15 रुपये वर्गफीट
- बैनर होडिंग फ्लैक्स का 16 रुपये वर्गफीट
- वीडियो कैसेट सीडी के साथ 1300 रुपये
- ऑडियो कैसेट सीडी के साथ 900 रुपये
- सामान्य गेट 1100 रुपये प्रतिदिन
- तोरण द्वार 4500 रुपये प्रतिदिन
- प्लास्टिक की कुर्सी एक 8 रुपये प्रतिदिन
- वीआईपी कुर्सी एक 30 रुपये
- सोफा एक 400 रुपये प्रतिदिन
- मसलंद एक 3 रुपये प्रतिदिन
- तोसक एक 25 रुपये प्रतिदिन
- डीजे बैंड बाजा 25000 रुपये
- बैंड बाजा भांगड़ा 12000 रुपये
- कागज का मुखौटा 12 रुपये प्रति पीस
- अबीर-गुलाल 70 रुपये किलो
- फूलमाला बड़ा 25 रुपये
- साधारण गुलदस्ता 150 रुपये
- विशिष्ट गुलदस्ता 250 रुपये
- सूमो, बेलोरो 1300 रुपये प्रतिदिन
- स्कॉर्पियो, इनोवा एवं लक्जरी गाड़ी 1800 रुपये प्रतिदिन
- टाटा 407, मिनी बस 2500 रुपये प्रतिदिन
- छोटी कार 1000 रुपये
- थ्री व्हीलर 800 रुपये प्रतिदिन
- साइकिल 150 रुपये प्रतिदिन
- मोटरसाइकिल 400 रुपये प्रतिदिन
- ट्रैक्टर 1000 रुपये प्रतिदिन
- ई-रिक्शा 800 रुपये प्रतिदिन
- बड़ी बस एसी 9000 रुपये प्रतिदिन
- बड़ी बस नॉन एसी 7000 रुपये
- सामान्य भोजन 200 रुपये प्रति व्यक्ति
- विशिष्ट भोजन 250 रुपये प्रति व्यक्ति
- पूड़ी, जलेबी, कचौड़ी 60 रुपये
- दो लिट्टी 25 रुपये
- दो समोसा 30 रुपये
- छेना का रसगुल्ला 20 रुपये प्रति पीस
- जलेबी 160 रुपये प्रति किलो
- पूड़ी 120 रुपये प्रति किलो
- चूड़ा 70 रुपये प्रति किलो
- गुड़ 60 रुपये प्रति किलो
- चनार का सत्तू प्रति गिलास 25 रुपये
- चाउमीन फास्ट फूड 150 रुपये प्रति प्लेट
- साधारण चाय प्रति कप 10 रुपये
- स्पेशल चाय 15 रुपये
- कॉफी 20 रुपये आदि शामिल हैं।
