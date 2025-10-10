Bihar Election 2025: घोड़ा 700, ऊंट 1800 एवं 2200 रुपये में मिलेगा हाथी, निर्वाचन पदाधिकारी ने तय की दरें

जागरण संवाददाता, गयाजी। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन में खाने, भ्रमण, पंडाल, गुलदस्ता एवं शौक की वस्तु घोड़ा, हाथी और ऊंट का भी दर निर्धारित किया गया है।

निर्धारित दर को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में गठित कमेटी की बैठक में अनुमोदित किया गया है। निर्धारित दर पर ही प्रत्येक राजनीतिक दल, उम्मीदवार और सरकारी कार्यक्रमों में खर्च किए जाएंगे।

निर्धारित दर पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मनोनीत होने वाले पर्यवेक्षक सहित सभी पदाधिकारियों की नजर रहेगी। निर्धारित दर से बाहर जाकर कोई राजनीतिक दल खर्च नहीं करेंगे। इसके लिए आय-व्यय कोषांग पहले से गठित है।

उस कोषांग को व्यय राशि के बारे में प्रत्येक उम्मीदवार एवं चुनाव अभिकर्ता को लिखित रूप से बताना होगा। इस बार बिहार विधानसभा आम निर्वाचन में 700 रुपये में घोड़ा, 1800 रुपये में ऊंट और 2200 रुपये में हाथी प्रतिदिन के दर किराया पर ले सकते हैं।