    Bihar Election : गया के टनकुप्पा प्रखंड में 49 बूथ क्रिटिकल घोषित, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम

    By Himanshu Gautam Edited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 03:12 PM (IST)

    गया जिले के टनकुप्पा प्रखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन सतर्क है। 106 मतदान केंद्रों में से 49 को अतिसंवेदनशील घोषित किया गया है। कुल 83,211 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या अधिक है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जाएगी, ताकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित किया जा सके।

    टनकुप्पा प्रखंड में 49 बूथ क्रिटिकल घोषित

    संवाद सूत्र, फतेहपुर (गया)। बोधगया विधानसभा क्षेत्र में 11 नवम्बर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी तेज़ हो गई है। क्षेत्र के टनकुप्पा प्रखंड में कुल 10 पंचायतों के तहत 106 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 49 बूथों को जातीय तनाव की संभावना को देखते हुए क्रिटिकल (अतिसंवेदनशील) श्रेणी में रखा गया है। वहीं 21 बूथ संवेदनशील (विधि-व्यवस्था दृष्टि से) और 36 बूथ सामान्य घोषित किए गए हैं।

    टनकुप्पा प्रखंड के इन 10 पंचायतों में कुल 83,211 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें पुरुष मतदाता 43,663 एवं महिला मतदाता 39,548 हैं। पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाता 4,115 कम हैं।

    प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा और विधि-व्यवस्था को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। क्रिटिकल और संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। वहीं, ड्रोन कैमरे और वीडियोग्राफी के माध्यम से निगरानी की भी योजना बनाई गई है।

    बोधगया विधानसभा क्षेत्र में कुल 414 मतदान केंद्र और 3,25,242 मतदाता हैं। इनमें शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल अधिकारियों की तैनाती की है। प्रत्येक क्रिटिकल बूथ पर माइक्रो आब्जर्वर की निगरानी रहेगी।


    एसडीओ किशल्य श्रीवास्तव एवं एसडीपीओ सुनील कुमार पांडेय ने बताया कि मतदान दिवस पर सुरक्षा बलों की तीन स्तरीय व्यवस्था की जाएगी। प्रशासन का लक्ष्य है कि हर मतदाता बिना भय के मतदान केंद्र तक पहुंचे और निष्पक्ष, शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान संपन्न हो।