मतगणना से पहले गांव में केंद्रीय मंत्री माझी, बहुमत के साथ सरकार बनाने का किया दावा, NDA की 160+ सीटों की भविष्यवाणी

संवाद सूत्र, अतरी। विधानसभा चुनाव में मतदान संपन्न होने के बाद सभी की निगाहें शुक्रवार को होने वाली मतगणना पर टिकी हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी अपने पैतृक गांव महकार में दो दिनों से डटे हुए हैं।

मंगलवार को मतदान के बाद से वे लगातार गांव में रहकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और चुनावी माहौल पर चर्चा कर रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने बताया कि मतदान के बाद से ही वे अपने गांव में रुककर कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मिल रहे हैं। जो भी लोग मिलने आ रहे हैं, उनसे खुलकर बातचीत कर रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ग्रामीण और कार्यकर्ता अपने क्षेत्र की समस्याओं और चुनावी अनुभवों को साझा कर रहे हैं। इस दौरान माहौल पूरी तरह सौहार्दपूर्ण रहा। जब उनसे शुक्रवार को होने वाली मतगणना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहा कि इस बार एनडीए 160 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करेगी और पूरा बहुमत से सरकार बनाएगी।