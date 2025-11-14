मतगणना से पहले गांव में केंद्रीय मंत्री माझी, बहुमत के साथ सरकार बनाने का किया दावा, NDA की 160+ सीटों की भविष्यवाणी
केंद्रीय मंत्री माझी ने मतगणना से पहले अपने गांव का दौरा किया। उन्होंने विश्वास जताया कि एनडीए बहुमत से सरकार बनाएगी और 160 से अधिक सीटें जीतने की भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि जनता ने एनडीए के विकास कार्यों पर भरोसा जताया है और उन्हें पूर्ण बहुमत मिलेगा।
संवाद सूत्र, अतरी। विधानसभा चुनाव में मतदान संपन्न होने के बाद सभी की निगाहें शुक्रवार को होने वाली मतगणना पर टिकी हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी अपने पैतृक गांव महकार में दो दिनों से डटे हुए हैं।
मंगलवार को मतदान के बाद से वे लगातार गांव में रहकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और चुनावी माहौल पर चर्चा कर रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने बताया कि मतदान के बाद से ही वे अपने गांव में रुककर कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मिल रहे हैं। जो भी लोग मिलने आ रहे हैं, उनसे खुलकर बातचीत कर रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ग्रामीण और कार्यकर्ता अपने क्षेत्र की समस्याओं और चुनावी अनुभवों को साझा कर रहे हैं। इस दौरान माहौल पूरी तरह सौहार्दपूर्ण रहा। जब उनसे शुक्रवार को होने वाली मतगणना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहा कि इस बार एनडीए 160 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करेगी और पूरा बहुमत से सरकार बनाएगी।
उन्होंने दोहराया कि चुनाव के पहले ही उन्होंने यह दावा किया था कि जनता विकास और स्थिर सरकार के पक्ष में मतदान करेगी, और अब परिणाम उसी दिशा में जाने वाले हैं।
अतरी विधानसभा क्षेत्र के मोहड़ा प्रखंड के नीमा गांव में हुई एक घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि बुधवार की रात वहां कुछ लोगों ने धक्का-मुक्की की। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस को सूचित किया गया है। शांतिपूर्ण चुनाव लोकतंत्र की बुनियाद है।
