Bihar Election 2025: दूसरे चरण के मतदान कर्मियों की वोटिंग आज से शुरू, 11 नवंबर को 100+ सीटों पर मतदान

जागरण संवाददाता, गयाजी। जिन मतदान कर्मियों को बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान कराने के लिए 11 नवंबर को लगाया गया है, वैसे मतदान कर्मियों का मतदान कराने की प्रक्रिया गुरुवार को जिला स्कूल परिसर में बने 22 मतदान केंद्रों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू की गई है।

मतदान करने की प्रक्रिया 01 नवंबर तक चलेगी। इस दौरान 15 हजार 970 कर्मी को मतदान करना है। मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लिए प्रेक्षक और खुद जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम ने जिला स्कूल में बने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किए।

15970 कर्मियों ने फार्म 12 भर कर जमा किया उन्होंने सभी विधानसभा के लिए बनाए गए अलग अलग पोस्टल बैलेट मतदान केंद्र पर जाकर जायजा लिया। पोस्टल बैलेट कोषांग के नोडल पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने बताया कि सभी 10 विधानसभा के लिए चुनाव कार्य सम्पन्न कराने में लगे 15970 कर्मियों ने फार्म 12 भर कर जमा किया है, जिनका मतदान पोस्टल बैलेट के माध्यम से करवाया जा रहा है।

मत डालने की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरु हुई जो शाम पांच बजे तक चली। मत डालने को लेकर सभी 10 विधानसभा में मतदान केंद्रों पर लंबी कतार देखी गई। मत डालने को लेकर कर्मियों में काफी उत्साह देखा गया।

डीएम ने मतदान कर्मियों को कराया दायित्व का बोध प्रथम मतदान पदाधिकारी का कार्य एवं दायित्व निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी

मतदाता की पहचान ईपिक या फोटोयुक्त 11 विकल्पों में से किसी एक विकल्प से करना।

मतदाता सूची में मतदाता को चिन्हित करना।

प्रथम मतदान पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार पीठासीन पदाधिकारी के दायित्वों का निर्वहन करना। द्वितीय मतदान कर्मियों का कार्य एवं दायित्व

अमिट स्याही का प्रभारी रहेंगे।

मतदाता पंजी 17 (ए) का प्रभारी रहेंगे।

प्रथम मतदान पदाधिकारी के पहचान के बाद मतदाता की सूचना 17ए रजिस्टर में दर्ज करेंगे। मतदाताओं का हस्ताक्षर,अंगूठा का निशान लेंगे।

मतदाता के बाएं तर्जनी के प्रथम जोड से नाखून के अंत तक एक रेखा में स्टीक के माध्यम से अमिट स्याही लगाएंगे।

जो मतदाता ईपीआईसी-वोटर स्लीप के आधार पर मतदान करते है तो 17ए रजिस्टर के कालम (3) में ईपी अथवा भीएस लिखेंगे। अन्य पहचान पत्र के मामले में अंतिम चार अंक दर्ज करेंगे।

मतदाता को मत देने हेतु मतदाता पर्ची जारी करेंगे। तृतीय मतदान कर्मी का कार्य एवं दायित्व