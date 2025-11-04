Bihar Election 2025: बोधगया में पासवान vs पासवान की सीधी टक्कर, मांझी बने 'गेमचेंजर' फैक्टर!

संवाद सूत्र, फतेहपुर (गया)। विधानसभा चुनाव(Bihar Election 2025) की बेला में बोधगया सीट एक बार फिर जातीय समीकरणों की तमाम जटिलताएं समेटे हुई है। यहां का राजनीतिक परिदृश्य इस बार पासवान बनाम पासवान की सीधी टक्कर का रूप लेता दिख रहा है। दोनों बड़े गठबंधन एनडीए एवं महागठबंधन ने पासवान समाज से उम्मीदवार उतारे हैं। और दोनों ही अपनी-अपनी जातीय ताकत एवं संगठनिक आधार को मजबूत करने में लगे हैं।

लेकिन इसी बीच मांझी जाति के दो प्रत्याशियों की मौजूदगी ने इस लड़ाई को केवल द्विपक्षीय नहीं, बल्कि चारकोनिय बना दिया है। जनसुराज पार्टी से एक मांझी उम्मीदवार और ­हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के बागी के रूप में एक अन्य मांझी प्रत्याशी मैदान में हैं। इनकी सक्रियता ने पूरे समीकरण को बदलने की संभावना पैदा कर दी है।

पिछला परिणाम किसने मुमकिन बनाया पिछली बार, साल 2020 में इस सीट पर कुमार सर्वजीत (राष्ट्रीय जनता दल) ने जीत दर्ज की थी। उन्हें 80,926 वोट मिले जबकि दूसरे पायदान पर रहे हरी मांझी (भारतीय जनता पार्टी) को 76,218 वोट मिले। जीत का मार्जिन मात्र 4,708 वोट का था। इससे साफ है कि वोट बंटवारे का असर यहां सहज ही दिखाई देता रहा है। पिछले बार पासवान एवं मांझी के बीच सीधा मुकाबला था।

इस चुनाव में समीकरण कुछ ऐसा क्षेत्र में पासवान, मांझी के अलावा यादव, ब्राह्मण, भूमिहार, कुशवाहा तथा अल्पसंख्यक मतदाता भी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। सभी दल इन समुदायों के बीच संतुलन बनाने में जुटे हैं। खासतौर पर मांझी समुदाय के दो प्रत्याशियों की उपस्थिति ने पासवान पासवान की लड़ाई में एक नया मोड़ ला दिया है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि मांझी मतदाता बंट जाएं या मांझी प्रत्याशी अपने दम पर बड़ी संख्या में वोट लाएं तो उनका निर्णायक प्रभाव इस सीट पर दिख सकता है। क्या होगा इस बार का वोटों का गणित? अगर मांझी उम्मीदवारों ने अपने समुदाय को संगठित किया और वोट बैंक बना लिया, तो पारंपरिक पासवान वोटों पर असर पड़ सकता है। इस तरह पासवान बनाम पासवान लड़ाई में तीसरे-चौथे कैंडिडेट भी अचानक दौर बदल सकते हैं।