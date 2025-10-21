Bihar Politics: '14 नवंबर को रिजल्ट जारी होगा और...', गया में चिराग पासवान का बड़ा बयान

संवाद सहयोगी, शेरघाटी (गया)। अगले 5 साल बिहार का स्वर्णिम काल होगा। 2047 में भारत के साथ बिहार भी विकसित राज्य होगा। युवाओं को रोजगार और छात्र-छात्राओं को बेहतर शिक्षा के लिए अन्य प्रदेश में नहीं जाना पड़ेगा। उक्त बातें सोमवार को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शेरघाटी के रंगलाल इंटर स्कूल के मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बोलीं।

उन्होंने कहा कि यहां जो उम्मीदवार भेजा गया है अगर उसको आप लोगों ने आशीर्वाद दिया तो सरकार में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। 14 नवंबर को रिजल्ट जारी होगा और मोदी-नीतीश नेतृत्व वाली सरकार बनेगी। अगर गलती से दूसरा प्रतिनिधि आया तो 5 साल सरकार नहीं होने का बहाना बनाते रह जाएगा, इसलिए आप सब एकजुट होकर एनडीए प्रत्याशी को विजय बनाएं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जितनी बार बिहार आते हैं लाखों-करोड़ों देकर जाते हैं। उनकी प्राथमिकता में बिहार है। 90 के दशक मां-बेटियों का बाहर निकालना मुश्किल था। 2005 में जब नीतीश सरकार आई तो गठबंधन की सरकार बनी। बिहार में बदलाव आया।

उन्होंने महागठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि जो पांच-दस साथियों को एक साथ लेकर नहीं चल सकते वो बिहारियों को भी साथ लेकर नहीं चल सकते। हमारे प्रधानमंत्री न कोरोना काल में भूखे को भोजन दिया। विषम परिस्थितियों से देश को निकाला। महिला को उद्यमी बनने के लिए 10 हजार रुपए दिए गए, लेकिन विपक्ष के लोग सोचते हैं महिलाएं घर में रहे।

इस मौके पर भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दीपावली छठ की शुभकामना के साथ कहा कि यह चुनाव आम चुनाव नहीं है। 15 साल के शासन करने वाले लोग जब सता छोड़कर गए थे तो दो हजार करोड़ बजट हुआ करता था जो अब 3 लाख करोड़ का बजट है। आज घर घर बिजली है। दवाई, पढ़ाई की व्यवस्था है। सरकार 80 करोड़ लोग को भोजन के लिए अनाज दे रही है। बुनियादी सुविधाएं हैं। मोदी-नीतीश के गठजोड़ से बिहार आगे बढ़ रहा है। एनडीए प्रत्याशी को जिताएं।