Matric Exam 2026: मैट्रिक परीक्षा का डमी एडमिट कार्ड जारी, 27 नवंबर तक सुधरेंगी त्रुटियां
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 2026 की मैट्रिक परीक्षा के लिए डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। छात्र बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपने विवरणों की जांच कर सकते हैं और 21 से 27 नवंबर तक त्रुटियों को सुधार सकते हैं।
जागरण संवाददाता, गयाजी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले सभी छात्र-छात्राओं के लिए डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया है।
बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए गए इस डमी एडमिट कार्ड के माध्यम से विद्यार्थी अपने व्यक्तिगत विवरण, विषय, फोटो, नाम, माता-पिता के नाम सहित सभी सूचनाओं की सावधानीपूर्वक जांच सकते हैं।
किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर विद्यार्थी निर्धारित अवधि के भीतर ऑनलाइन सुधार करा सकेंगे। समिति ने त्रुटि सुधार के लिए 21 से 27 नवंबर तक की तिथि तय की है।
इस अवधि में विद्यालय प्रधान और विद्यार्थी मिलकर संशोधन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि डमी एडमिट कार्ड में सुधार करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अंतिम एडमिट कार्ड में किसी गलती की स्थिति में परीक्षार्थी को परीक्षा देने में कठिनाई हो सकती है।
डमी एडमिट कार्ड जारी होने से परीक्षार्थियों में उत्साह देखा जा रहा है, वहीं विद्यालयों को भी निर्देशित किया गया है कि वे सभी छात्रों को अपने विवरण की जांच कराने में सहयोग दें।
बोर्ड ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे अपने बच्चों की जानकारी की पुष्टि अवश्य कर लें ताकि किसी प्रकार की समस्या न हो।
यह पहल आगामी 2026 की मैट्रिक परीक्षा को सुचारू और त्रुटिरहित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।