Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गयाजी शहर में विकास कार्यों की सौगात, बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने विभिन्न योजनाओं का किया उद्घाटन

    By Neeraj Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 10:48 AM (IST)

    बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने गयाजी टाउन में विकासात्मक कार्यों का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत कर ...और पढ़ें

    Hero Image

    विकासात्मक कार्यों का उद्घाटन करते बिहार विधानसभा अध्यक्ष। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, गयाजी। बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने अपने विधानसभा क्षेत्र गयाजी टाउन अंतर्गत विभिन्न विकासात्मक कार्यों का बुधवार को उद्घाटन किया।

    मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत कराए जा रहे इन कार्यों से क्षेत्र की आधारभूत संरचना को मजबूती मिलेगी। आमजन को आवागमन एवं स्वच्छता की बेहतर सुविधा प्राप्त होगी।

    डॉ. प्रेम कुमार ने वार्ड संख्या 6 शिवनगर में पथ एवं नाली निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। वार्ड संख्या 04 एवं 05 में गांधी मोड़ से रविदास टोला होते हुए गया मुख्य पथ तक पथ एवं नाली निर्माण कार्य का उद्घाटन किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वार्ड संख्या 5 में एनएच-83 से शिव मंदिर तक नाली निर्माण कार्य,वार्ड संख्या 33 मोहन नगर में पार्क का भी उद्घाटन किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण हो।

    सड़क, नाली एवं पार्क जैसे कार्य न केवल नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाते हैं, बल्कि स्वच्छ एवं सुंदर शहर के निर्माण में भी सहायक होते हैं।

    उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी कार्यों में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखा जाए। मौके पर शंभू यादव, शिवनारायण चंद्रवंशी, शंभू चंद्रवंशी, गौरी शंकर, गोपाल प्रसाद, श्याम बिहारी राम, उपेंद्र पासवान, राजनंदन गांधी, जितेंद्र यादव, श्याम प्यारे, मोहन कुशवाहा, हबलू पांडे, मालती देवी, पम्मी सिंह, श्रवण कुमार, पप्पू नीलकर, सुशील पासवान, जय गोविंद शर्मा, दुर्गा प्रसाद, पप्पू कुमार चंद्रवंशी, मुन्नी सिंह, कौशलेंद्र सिंह मौजूद रहे।