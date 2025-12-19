गयाजी शहर में विकास कार्यों की सौगात, बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने विभिन्न योजनाओं का किया उद्घाटन

जागरण संवाददाता, गयाजी। बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने अपने विधानसभा क्षेत्र गयाजी टाउन अंतर्गत विभिन्न विकासात्मक कार्यों का बुधवार को उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत कराए जा रहे इन कार्यों से क्षेत्र की आधारभूत संरचना को मजबूती मिलेगी। आमजन को आवागमन एवं स्वच्छता की बेहतर सुविधा प्राप्त होगी। डॉ. प्रेम कुमार ने वार्ड संख्या 6 शिवनगर में पथ एवं नाली निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। वार्ड संख्या 04 एवं 05 में गांधी मोड़ से रविदास टोला होते हुए गया मुख्य पथ तक पथ एवं नाली निर्माण कार्य का उद्घाटन किया गया।

वार्ड संख्या 5 में एनएच-83 से शिव मंदिर तक नाली निर्माण कार्य,वार्ड संख्या 33 मोहन नगर में पार्क का भी उद्घाटन किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण हो।