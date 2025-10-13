बिहार विधानसभा चुनाव 2025: शेरघाटी, इमामगंज, और बाराचट्टी में नामांकन शून्य, शेरघाटी में 4 और इमामगंज में दो एन आर कटा

संवाद सहयोगी, शेरघाटी (गया)। शेरघाटी अनुमंडल परिसर में सोमवार से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। लेकिन नामांकन एक भी नहीं हो सका है। निर्वाची पदाधिकारी सह एस डी ओ मनीष कुमार ने बताया कि शेरघाटी में 4 नाजिर रसीद कटी है। शेरघाटी अनुमंडल के इमामगंज, बाराचट्टी और शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र के नामांकन के लिए आयोग के निर्देश के आलोक में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर शेरघाटी अनुमंडल परिसर में नामांकन प्रक्रिया 13 अक्तूबर से शुरू होकर 20 अक्तूबर तक चलेगी, जिसमें राजपत्रित अवकाश और रविवार को छोड़कर प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक अभ्यर्थी अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें





शेरघाटी अनुमंडल परिसर में शेरघाटी, इमामगंज और बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन स्वीकार किया जाएगा। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 21 अक्तूबर को की जाएगी, जबकि मतदान 11 नवंबर को होगा और 14 नवंबर को परिणामों की घोषणा की जाएगी।





सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद नामांकन प्रक्रिया के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। परिसर में मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही, बैरिकेडिंग और ड्रॉप गेट्स लगाए गए हैं ताकि भीड़ नियंत्रण में रहे।



नामांकन केंद्र के 100 मीटर की परिधि में अधिकतम तीन वाहनों के प्रवेश की अनुमति होगी, और प्रत्याशी सहित कुल पांच व्यक्तियों को ही आरओ (रिटर्निंग ऑफिसर) के कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।



