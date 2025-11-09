Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Belaganj Assembly: 35 साल सिर्फ एक ही विधायक; विकास के नाम सिर्फ एक नाले का निर्माण, सड़कें आज भी कच्ची

    By Sanjay Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 11:08 PM (IST)

    बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में 35 वर्षों से एक ही विधायक का शासन है, लेकिन विकास नगण्य है। क्षेत्र में केवल एक नाला बना है, सड़कें अभी भी कच्ची हैं। बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण स्थानीय लोग निराश हैं और बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    गोबर से उपले बनाते मिलीं ललिता देवी ने दैनिक जागरण से की बात। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, गयाजी। चंदौती प्रखंड की रसलपुर पंचायत अंतर्गत आने वाला बेलागंज विधानसभा क्षेत्र का देशीन बिगहा गांव गया-पटना मुख्य सड़क से मात्र एक किलोमीटर दूर है, जहां लगभग दस हजार की आबादी और 22 सौ मतदाता हैं। गांव में अधिकांश लोग अनुसूचित जाति समुदाय से हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दैनिक जागरण की टीम जब गांव पहुंची, तो ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों के उदासीन रवैये पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि विधायक कोष से एक भी विकास कार्य गांव में नहीं हुआ। टूटी सड़कें और अधूरी मूलभूत सुविधाएं गांव की पहचान बनी हुई हैं।

    गांव में प्रवेश करने सड़क किनारे गोबर से उपले बनाते मिलीं ललिता देवी ने कहा कि कोई काम नहीं हुआ है। 35 वर्षों से एक ही व्यक्ति क्षेत्र के विधायक बन रहे हैं, जिससे विकास की कोई उम्मीद नहीं है।

    कुछ माह पहले विकास के नाम पर नाली का निर्माण कराया गया है। वहीं गांव की सुमित्रा देवी ने कहा कि हम सभी अनुसूचित जाति के हैं, इसलिए गांव विकास से दूर है। देवेंद्र कुमार ने बताया कि वोट मांगने दो-तीन उम्मीदवार ही आए।

    गांव की गलियां कीचड़मय हैं, जिससे विद्यालय जाने वाले बच्चों को परेशानी हो रही है। रीना कुमारी, जो मैट्रिक पास हैं, ने कहा कि शिक्षा के बिना समाज का विकास संभव नहीं है, इसलिए मतदान सोच-समझकर किया जाएगा।