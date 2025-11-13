Language
    Atri Vidhan Sabha Chunav Result: अतरी सीट पर द‍िलचस्‍प मुकाबला, कौन-कौन है मैदान में?

    By Vinay Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 05:04 PM (IST)

    ड‍िजिटल डेस्‍क, अतरी (गया)। Atri vidhan sabha Election Result 2025: बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान हुआ। पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को संपन्न हुई। पहले चरण में 121 सीटों पर 64.69 % मतदान हुआ। वहीं, दूसरे चरण में करीब 68.52% र‍िकॉर्ड मतदान हुआ। अतरी विधानसभा सीट की बात करें तो यह बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है, जो गया ज‍िले की जहानाबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। 1951 में हुए यहां पहले चुनाव में निर्दलीय रामेश्वर प्रसाद यादव विधायक बने थे। 2020 में इस सीट से आरजेडी के अजय कुमार यादव विधायक बने थे।

    अतरी प्रखंड के गेहलोर गांव स्थित पहाड़ का सीना चीरकर सड़क मार्ग बनाने वाले दशरथ मांझी दुनिया भर में मशहूर हैं। साल 2015 में फिल्म निर्देशक केतन मेहता ने मांझी द माउंटेन मैन नाम से फिल्म भी बनाई है। इस फिल्म में कलाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने दशरथ मांझी का जीवंत किरदार निभाया था।

    अतरी व‍िधानसभा के ल‍िए सेकेंड फेज में 11 नवंबर को वोट‍िंग की गई। इस सीट पर राजद से वैजयंती देवी, जबक‍ि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से रोम‍ित कुमार चुनावी मैदान में हैं।


    कौन हैं रोमित कुमार?

    पुणे स्थित डीवाई पाटिल इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक और लंदन से एमबीए करने के बाद रोमित ने कॉर्पोरेट दुनिया की जगह अपने गृह जिले को चुना। गयाजी और नवादा में ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल का संचालन करते हुए वे हजारों बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। बतौर डायरेक्टर उनकी पहचान एक ईमानदार प्रशासक और सुलभ समाजसेवी के रूप में है।

     