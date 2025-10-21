गयाजी के अतरी सीट पर चुनावी भिड़ंत से पहले झटका, तीन प्रत्याशी दौड़ से बाहर
गया जिले के अतरी विधानसभा सीट के लिए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में 15 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। महागठबंधन से राजद उम्मीदवार बैजयंती देवी भी शामिल हैं। निर्दलीय समेत तीन प्रत्याशियों के नामांकन रद्द कर दिए गए हैं। कुल 18 एनआर रसीदें काटी गई थीं, जिनमें से 15 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया।
संवाद सूत्र, खिजरसराय (गया)। बिहार विधानसभा चुनाव आम निर्वाचन 2025 के दूसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए अतरी विधानसभा (233) से कुल 15 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन का पर्चा भरा। दूसरे चरण के मतदान के लिए कुल 18 एनआर रसीद कटा था, जिसमें 15 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन का पर्चा भरा।
अतरी विधानसभा के वर्तमान विधायक रंजीत यादव उर्फ अजय यादव के घर से चार एनआर रसीद कटा था, जिसमें तीन लोग नामांकन नहीं किए जिसमें वर्तमान विधायक रंजीत यादव भी शामिल है। महागठबंधन के राजद से विधायक रंजीत यादव के भाभी बैजयंती देवी को उमीदवार बनाया गया है जो अपना नामांकन का पर्चा भरा।
जिन्होंने अपना नामांकन कराया है उसमें रोमित कुमार एनडीए गठबंधन के हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा से वही महागठबंधन के राष्टीय जनता दल से वैजयंती देवी ने अपना नामांकन का पर्चा भरा इसके अलावे साहिल कुमार पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया, अविनाश कुमार सोनू जनशक्ति जनता दल, अक्ष कुमार जागरूक जनता दल, मो. वकील बहुजन समाज पार्टी, शैलेन्द्र कुमार जन सुराज पार्टी, विद्याभूषण कुमार उर्फ सेनापति शोषित समाज दल से अपना नामांकन का पर्चा भरा वही सुधीर कुमार, सुभाष कुमार सिंहा, कुमार लवकुश, अरविंद कुमार, अंजू देवी, राजकुमार प्रसाद, चन्दन ने निर्दलीय से अपना-अपना नामांकन का पर्चा भरा।
निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी केशव आनंद ने बताया कि दूसरे चरण मतदान के लिए अतरी विधानसभा से नामांकन के लिए कुल 18 एनआर रसीद कटा था, जिसमें अंतिम दिन तक कुल 15 नामांकन हुआ जिसमें तीन प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ है। नामांकन रद होने वाले प्रत्याशियों में कुमार लवकुश, अरविंद कुमार, राजकुमार प्रसाद निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में थे ।
