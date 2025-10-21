गयाजी के अतरी सीट पर चुनावी भिड़ंत से पहले झटका, तीन प्रत्याशी दौड़ से बाहर

संवाद सूत्र, खिजरसराय (गया)। बिहार विधानसभा चुनाव आम निर्वाचन 2025 के दूसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए अतरी विधानसभा (233) से कुल 15 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन का पर्चा भरा। दूसरे चरण के मतदान के लिए कुल 18 एनआर रसीद कटा था, जिसमें 15 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन का पर्चा भरा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अतरी विधानसभा के वर्तमान विधायक रंजीत यादव उर्फ अजय यादव के घर से चार एनआर रसीद कटा था, जिसमें तीन लोग नामांकन नहीं किए जिसमें वर्तमान विधायक रंजीत यादव भी शामिल है। महागठबंधन के राजद से विधायक रंजीत यादव के भाभी बैजयंती देवी को उमीदवार बनाया गया है जो अपना नामांकन का पर्चा भरा।

जिन्होंने अपना नामांकन कराया है उसमें रोमित कुमार एनडीए गठबंधन के हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा से वही महागठबंधन के राष्टीय जनता दल से वैजयंती देवी ने अपना नामांकन का पर्चा भरा इसके अलावे साहिल कुमार पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया, अविनाश कुमार सोनू जनशक्ति जनता दल, अक्ष कुमार जागरूक जनता दल, मो. वकील बहुजन समाज पार्टी, शैलेन्द्र कुमार जन सुराज पार्टी, विद्याभूषण कुमार उर्फ सेनापति शोषित समाज दल से अपना नामांकन का पर्चा भरा वही सुधीर कुमार, सुभाष कुमार सिंहा, कुमार लवकुश, अरविंद कुमार, अंजू देवी, राजकुमार प्रसाद, चन्दन ने निर्दलीय से अपना-अपना नामांकन का पर्चा भरा।