    Bihar Election 2025: हम पार्टी की हुई अतरी विधानसभा सीट, इस दावेदार को मिल सकती है टिकट

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 11:17 AM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे के अंतिम चरण में, हम पार्टी को अतरी सीट मिलने से उत्साह है। रोमित कुमार संभावित उम्मीदवार हैं, जिनका मुकाबला छवि बनाम चुनौती होगा। शिक्षाविद रोमित कुमार, जो डीवाई पाटिल इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक और लंदन से एमबीए हैं, गयाजी और नवादा में ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल का संचालन करते हैं। उनकी उम्मीदवारी पर चर्चा गर्म है।

    सुभाष कुमार, गयाजी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। हम पार्टी के संरक्षक एवं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने संकेत देते हुए कहा है कि सात सीटों की मांग में से छह पर सहमति बन चुकी है।

    इन छह सीटों में गयाजी जिले की सबसे चर्चित सीट अतरी विधानसभा भी शामिल है, जहां से शिक्षाविद रोमित कुमार का नाम संभावित उम्मीदवार के रूप में तेजी से उभर रहा है।

    अतरी सीट पर मुकाबला इस बार सिर्फ दलों का नहीं, बल्कि छवि बनाम चुनौती का होने जा रहा है। एक ओर लोजपा (रामविलास) इस सीट पर दावा जता रही थी, वहीं हम पार्टी लगातार इस पर अडिग रही।

    अंततः एनडीए की सीट शेयरिंग में यह सीट हम पार्टी के हिस्से में आ गई। पार्टी का तर्क है — “2018 से संगठन के साथ सक्रिय रूप से जुड़े और समाज सेवा में अग्रणी रहे रोमित कुमार ही इस सीट के सबसे उपयुक्त दावेदार हैं।”

    कौन हैं रोमित कुमार?

    पुणे स्थित डीवाई पाटिल इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक और लंदन से एमबीए करने के बाद रोमित ने कॉर्पोरेट दुनिया की जगह अपने गृह जिले को चुना। गयाजी और नवादा में ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल का संचालन करते हुए वे हजारों बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। बतौर डायरेक्टर उनकी पहचान एक ईमानदार प्रशासक और सुलभ समाजसेवी के रूप में है।

    रोमित के पिता अरविंद कुमार बताते हैं, “बचपन से ही पढ़ाई के साथ-साथ समाज सेवा की ओर झुकाव था। पढ़ाई पूरी होते ही राजनीति में आने की जल्दी नहीं की, पहले शिक्षा और समाज को दिया। अब अगर पार्टी मौका देती है तो अतरी में नए दौर की शुरुआत होगी।”


    रोमित की उम्मीदवारी पर चर्चा गर्म

    लोकसभा चुनाव के दौरान भी नवादा सीट से उनके नाम की चर्चा थी, लेकिन पार्टी को केवल गया सीट मिलने के कारण अवसर नहीं मिला था, अब उनके विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। 

    इधर, हम पार्टी में अन्य सीटों पर भी तस्वीर लगभग साफ है। इमामगंज दीपा मांझी और बाराचट्टी से ज्योति मांझी, टिकारी से अनिल कुमार और सिकंदरा सीट से प्रफुल्ल मांझी का नाम सामने आ रहा है। औरंगाबाद के कुटुंबा से सरवन भुइयां की उम्मीदवारी भी चर्चा में है।