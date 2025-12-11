Bihar: अपार कार्ड निर्माण में कोताही बरते जाने पर होगी कार्रवाई, हेडमास्टरों को मिला 4 दिनों का समय

Language
    By Himanshu Gautam Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 03:52 PM (IST)

    गया जिले के फतेहपुर प्रखंड में, सरकारी और गैर-सरकारी विद्यालयों में नामांकित छात्रों के लिए अपार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने इस कार ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, फतेहपुर (गया)। प्रखंड के सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों में नामांकित छात्रों का अपार कार्ड (APAAR Card) बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। बीते एक वर्ष से चल रहे इस कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर अब शिक्षा विभाग सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है।

    प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को चार दिनों के भीतर शेष छात्रों का अपार कार्ड बनवाने का निर्देश जारी किया है। निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य पूरा नहीं करने वाले विद्यालयों पर विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

    बीईओ कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक, प्रखंड में कुल 199 विद्यालय (174 सरकारी एवं 25 निबंधित निजी विद्यालय) संचालित हैं। इनमें 33,679 छात्र-छात्राएं नामांकित हैं।

    इनमें से 21,162 बच्चों का आधार कार्ड उपलब्ध है। जिनका अपार कार्ड बनाया जाना था, लेकिन अब तक सिर्फ 12,280 छात्रों का ही अपार कार्ड बन पाया है, जो लक्ष्य का लगभग आधा है।

    आधार कार्ड न होने से बड़ी संख्या में छात्र अपार से वंचित हैं। ऐसे बच्चों के जन्म प्रमाण-पत्र बनाने के लिए फॉर्म विभाग को भेजे गए हैं, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र जारी होने की धीमी प्रक्रिया विद्यार्थियों के आधार कार्ड व अपार निर्माण में बाधक बनी हुई है।

    अपार कार्ड बनाने के लिए अभिभावक का आधार, वोटर आईडी, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट (कोई एक) जैसे दस्तावेजों की प्रतियां भी अनिवार्य रूप से जमा करनी होती हैं।

    अपार कार्ड का महत्व:

    • यह छात्रों का स्थायी शैक्षणिक रिकॉर्ड होता है। जिसमें हर कक्षा के परिणाम, उपस्थिति, उपलब्धियां आदि डिजिटल रूप में संरक्षित रहते हैं।
    • छात्र के स्थानांतरण, छात्रवृत्ति, परीक्षा पंजीकरण तथा भविष्य की शैक्षणिक प्रक्रियाओं में इसका उपयोग अनिवार्य होता जा रहा है।
    • अपार कार्ड से विद्यार्थी की पूरी शैक्षणिक यात्रा एक ही आईडी से प्रमाणित होती है।

    बीईओ दिनेश कुमार राय ने बताया कि विद्यालयों को निर्देशित करते हुए स्पष्ट कहा गया है कि अपार कार्ड निर्माण में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कम दिनों के भीतर सभी लंबित मामलों का निपटारा सुनिश्चित करें।