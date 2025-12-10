Language
    पिरामल ग्रुप के चेयरमैन अजय पिरामल ने महाबोधि मंदिर में किया नमन, बोधि वृक्ष के पास की विशेष प्रार्थना

    By Santosh Kumar Edited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 09:50 AM (IST)

    पिरामल ग्रुप, इंडिया के चेयरमैन अजय गोपीकिसन पिरामल ने भगवान बुद्ध के पवित्र चरणों में नमन 

    संवाद सूत्र, बोधगया(गयाजी)। विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर में मंगलवार की देर शाम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पिरामल ग्रुप, इंडिया के चेयरमैन अजय गोपीकिसन पिरामल ने भगवान बुद्ध के पवित्र चरणों में नमन किया। उनकी आगमन सूचना मिलते ही मंदिर परिसर में सुरक्षा और व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया। मंदिर प्रबंध समिति (BTMC) की सचिव डा. महाश्वेता महारथी ने उनका औपचारिक स्वागत किया।

    मंदिर में प्रवेश के बाद अजय पिरामल सीधे गर्भगृह पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत दर्शन किए। इस दौरान मंदिर के पुजारियों ने पारंपरिक तरीके से पूजा-अर्चना कराई।

    दर्शन के दौरान पिरामल कुछ देर मौन होकर ध्यानस्थ मुद्रा में खड़े रहे और भगवान बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की।

    दर्शन के बाद वे पवित्र बोधि वृक्ष के पास पहुंचे, जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। यहां उन्होंने अगरबत्ती और फूल अर्पित किए और कुछ समय तक शांत भाव से प्रार्थना की।

    बाद में उन्होंने मंदिर परिसर में होने वाले शाम के जाप में भी हिस्सा लिया, जिसमें वे श्रद्धालुओं के साथ बैठकर मंत्रोच्चारण सुनते रहे।

    इसके बाद पिरामल ने बोधि वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा की। मंदिर प्रबंधकारिणी ने उन्हें सम्मान स्वरूप बोधि पत्ता भेंट किया, जिसे वे अत्यंत स्नेह के साथ अपने हाथों में थामे रहे। यह पत्ता बोधगया यात्रा की याद में श्रद्धालुओं को प्रदान किया जाने वाला विशेष प्रतीक माना जाता है।

    मंदिर परिसर के शांत वातावरण में समय बिताने के बाद अजय पिरामल ने कहा कि महाबोधि मंदिर में आने का अनुभव उनके लिए अत्यंत आध्यात्मिक और शांति देने वाला रहा। उन्होंने बताया कि पवित्र बोधि वृक्ष के पास बैठकर उन्हें गहन सकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई।

    उन्होंने कहा, 'महाबोधि मंदिर में बिताया हर क्षण सौभाग्यपूर्ण और आत्मिक शांति से भरने वाला है। यहां आकर मन में अद्भुत सुकून मिलता है।'

    उनके आगमन को लेकर मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं और पर्यटकों में भी उत्सुकता देखी गई। BTMC के सदस्यों ने बताया कि पिरामल ग्रुप के चेयरमैन का यह दौरा मंदिर की आध्यात्मिक महत्ता के प्रति उनकी गहरी आस्था को दर्शाता है।