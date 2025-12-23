दक्षिण बिहार के 11 जिलों के युवाओं के लिए 4 जनवरी से अग्निवीर भर्ती रैली, चेक करें जरूरी डिटेल
बोधगया में भारतीय सेना अग्निवीर भर्ती रैली की तैयारी के लिए समाहरणालय में सम्मेलन हुआ। 4 जनवरी से 20 मार्च 2026 तक मगध विश्वविद्यालय मैदान में रैली हो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गया। बोधगया में भारतीय सेना अग्निवीर भर्ती रैली 4 जनवरी से 20 मार्च आयोजित की जाएगी। रैली में दक्षिण बिहार के 11 जिले के अभ्यर्थियों का चयन होगा। रैली की तैयारी के लिए समाहरणालय में मंगलवार को एक संयुक्त समन्वय सम्मेलन का आयोजन किया गया।
सम्मेलन भारतीय सेना भर्ती कार्यालय (एआरओ) और जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से हुआ। कर्नल आर. मधन मोहन, निदेशक भर्ती, एआरओ ने सभी विभागाध्यक्षों और प्रमुख हितधारकों को रैली के संचालन की प्रक्रियाओं और राज्य व जिला स्तर के विभिन्न विभागों से आवश्यक सहायता के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
बताया गया कि 7000 युवाओं का चयन अग्निवीर के लिए किया जाएगा। सम्मेलन की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर ने की। उन्होंने विभिन्न प्रशासनिक विभागों की तैयारियों का मूल्यांकन किया और रैली के सुचारू संचालन के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।
उन्होंने सभी संबंधित विभागों को समयबद्ध तैयारी करने, सेना भर्ती कार्यालय के साथ निर्बाध समन्वय बनाए रखने और सभी प्रतिभागी अभ्यर्थियों के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इस भर्ती रैली में दक्षिण बिहार के 11 जिलों में जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, रोहतास, कैमूर समेत अन्य जिले के 7000 पुरुष अभ्यर्थियों की भागीदारी होगी।
बताया गया कि एआरओ गया द्वारा बिहार एवं झारखंड की महिला सैन्य पुलिस (डब्लूएमपी) भर्ती रैली का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। इसके लिए अगल से तिथि की घोषणा की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।