दक्षिण बिहार के 11 जिलों के युवाओं के लिए 4 जनवरी से अग्निवीर भर्ती रैली, चेक करें जरूरी डिटेल

जागरण संवाददाता, गया। बोधगया में भारतीय सेना अग्निवीर भर्ती रैली 4 जनवरी से 20 मार्च आयोजित की जाएगी। रैली में दक्षिण बिहार के 11 जिले के अभ्यर्थियों का चयन होगा। रैली की तैयारी के लिए समाहरणालय में मंगलवार को एक संयुक्त समन्वय सम्मेलन का आयोजन किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सम्मेलन भारतीय सेना भर्ती कार्यालय (एआरओ) और जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से हुआ। कर्नल आर. मधन मोहन, निदेशक भर्ती, एआरओ ने सभी विभागाध्यक्षों और प्रमुख हितधारकों को रैली के संचालन की प्रक्रियाओं और राज्य व जिला स्तर के विभिन्न विभागों से आवश्यक सहायता के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

बताया गया कि 7000 युवाओं का चयन अग्निवीर के लिए किया जाएगा। सम्मेलन की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर ने की। उन्होंने विभिन्न प्रशासनिक विभागों की तैयारियों का मूल्यांकन किया और रैली के सुचारू संचालन के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।