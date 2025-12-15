Language
    अभी थोड़ा सफाई अभ‍ियान चला रहे हैं; क‍िधर है सम्राट चौधरी का इशारा? अपना एकमात्र काम भी बताया

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 03:54 PM (IST)

    Bihar Politics: बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी आजकल विशेष सफाई अभियान चला रहे हैं। इशारों में उन्‍होंने गया में अपनी बातें रखीं। कहा कि नीतीश कुमार ...और पढ़ें

    डिप्‍टी सीएम सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने अपराध‍ियों को चेताया। जागरण आर्काइव

    ड‍िजिटल डेस्‍क, गया। बिहार के उपमुख्‍यमंत्री सह गृहमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बार फिर अपने तेवर दिखाए हैं। उन्‍होंने दो टूक कहा है क‍ि बिहार में अपराध‍ियों और माफिया का अच्‍छी तरह इलाज करना उन्‍हें आता है।

    सम्राट चौधरी सोमवार को गया मेडिकल कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। यहां उनके संबोधन में खूब तालियां बजीं। उन्‍होंने माफिया और अपराध‍ियों को हिदायत दी है कि सुधर जाओ, नहीं सुधरे तो इलाज करना आता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भू माफिया पर आवेदन म‍िलने के 24 घंटे में एक्‍शन लिया जाएगा। अपने संबोधन में उन्‍होंने सरकार का व‍िजन रखा। बताया क‍ि NDA सरकार ने बिहार को क‍िस तरह विकास के रास्‍ते पर बढ़ाया है।

    नीतीश का सुशासन पूर्ण रूप से करेंगे स्‍थापित 

    सम्राट चौधरी ने कहा क‍ि मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्‍हें गृह विभाग सौंपा है। उनका काम बिहार के माफिया को ठीक करना है। उनका केवल यही काम है। ऐसा इलाज करना है कि बिहार में नीतीश कुमार का सुशासन को पूर्ण रूप से स्‍थापित करना है।

    उन्‍होंने बुलडोजर एक्‍शन पर कहा कि थोड़ा सफाई अभियान चला रहे हैं। आगे भी चलता रहेगा। अभी तो रोड की सफाइ हो रही है, यदि आपको लगता है क‍िसी अपराधी या माफिया ने सरकारी भूमि का अतिक्रमण क‍िया है, आवेदन दीजिए 24 घंटे में उसको ध्‍वस्‍त कर देंगे।

    बिहार में नई सरकार में गृह मंत्रालय मिलने के बाद से सम्राट चौधरी पूरे एक्‍शन में हैं। इस क्रम में लगातार कार्रवाई की जा रही है। एंटी रोमियाे स्‍क्‍वाड की तौर पर बिहार में अभया ब्र‍िगेड काम करेगी। 

    इसी तरह हर जिले में बुलडोजर एक्‍शन चल रहा है। अत‍िक्रमण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जेलों में निगरानी पर विभाग की विशेष नजर है। 10 हजार सीसीटीवी कैमरे जेलों में लगाए जाएंगे।

    गृह मंत्री का कहना है कि जेलों से हो रहे अपराध पर लगाम के लिए निगरानी बढ़ाई जाएगी। अपराध‍ियों के एनकाउंटर भी हाल के दिनों में खूब हुए हैं। 