ड‍िजिटल डेस्‍क, गया। बिहार के उपमुख्‍यमंत्री सह गृहमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बार फिर अपने तेवर दिखाए हैं। उन्‍होंने दो टूक कहा है क‍ि बिहार में अपराध‍ियों और माफिया का अच्‍छी तरह इलाज करना उन्‍हें आता है। सम्राट चौधरी सोमवार को गया मेडिकल कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। यहां उनके संबोधन में खूब तालियां बजीं। उन्‍होंने माफिया और अपराध‍ियों को हिदायत दी है कि सुधर जाओ, नहीं सुधरे तो इलाज करना आता है।

भू माफिया पर आवेदन म‍िलने के 24 घंटे में एक्‍शन लिया जाएगा। अपने संबोधन में उन्‍होंने सरकार का व‍िजन रखा। बताया क‍ि NDA सरकार ने बिहार को क‍िस तरह विकास के रास्‍ते पर बढ़ाया है। नीतीश का सुशासन पूर्ण रूप से करेंगे स्‍थापित सम्राट चौधरी ने कहा क‍ि मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्‍हें गृह विभाग सौंपा है। उनका काम बिहार के माफिया को ठीक करना है। उनका केवल यही काम है। ऐसा इलाज करना है कि बिहार में नीतीश कुमार का सुशासन को पूर्ण रूप से स्‍थापित करना है।

उन्‍होंने बुलडोजर एक्‍शन पर कहा कि थोड़ा सफाई अभियान चला रहे हैं। आगे भी चलता रहेगा। अभी तो रोड की सफाइ हो रही है, यदि आपको लगता है क‍िसी अपराधी या माफिया ने सरकारी भूमि का अतिक्रमण क‍िया है, आवेदन दीजिए 24 घंटे में उसको ध्‍वस्‍त कर देंगे।