गयाजी में बुलेट और मोटरसाइकिल के बीच टक्कर, काफी समय तक चलता रहा गुंडई, बाइक में लगाई आग

गयाजी शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में नवरात्र के दौरान किरानी घाट पर मोटरसाइकिल और बुलेट की टक्कर के बाद विवाद हो गया। बुलेट सवार के समर्थकों ने मोटरसाइकिल सवार को ढूंढा और उसकी मोटरसाइकिल को आग लगा दी। घटना के समय दंडाधिकारी और पुलिस बल की अनुपस्थिति पर सवाल उठ रहे हैं।

जागरण संवाददाता, गयाजी। नवरात्र के अंतिम पड़ाव नवमी तिथि को गयाजी शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत किरानी घाट में अप्रिय घटना हुई। घटना उस समय घटी जब लोग प्रतिमा दर्शन के लिए अपने-अपने घरों से निकले थे। इसी दौरान भीड़ होने के कारण मोटरसाइकिल और बुलेट के बीच में टक्कर हो गई। बात यही तक समाप्त नहीं हुई।

दोनों के बीच काफी देर तक तू मैं हूं मैं हुआ, इसके बाद बुलेट सवार स्थानीय मोहल्ला का निवासी बताया जाता है, उसके समर्थन में कई लोग आगे आएं। जहां मोटरसाइकिल सवार की खोज करने लगे काफी देर तक बुलेट सवार के समर्थक नवरात्र के मौके पर गुंडई करते देखे गए। इसके कारण किरानी घाट मोहल्ले में अफरातफरी का माहौल रहा।

अंतोगतवा गुंडई कर रहे लोगों की डर से मोटरसाइकिल छोड़कर अपनी जान बचाने में बचा पाया, लेकिन बदमाशों ने उसकी मोटरसाइकिल को क्षतिग्रस्त करते हुए उसमें आग लगा दी। आग की लपट काफी तेज थी, फिर भी सूचना पर अग्निशमन दल के लोग पहुंचे और जल रहे मोटरसाइकिल के आग पर काबू पाया।

इस संबंध में कोतवाली थाना अध्यक्ष धनंजय कुमार का कहना है कि मामूली विवाद में मोटरसाइकिल में आग लगाई गई है। पीड़ित और आरोपित का पता नहीं लगा है। पुलिस स्थानीय लोगों से इस मामले में पूछताछ कर रही है। जानकारी हो कि जिला प्रशासन ने दुर्गा पूजा को लेकर शहर के चौक चौराहे और भीड़ वाले क्षेत्रों में दंडाधिकारी व पुलिस वालों की तैनाती की थी, फिर यह सवाल उठता है कि जब कोतवाली थाना क्षेत्र के किरानी घाट में गुंडई के कारनामे प्रदर्शित किया जा रहे थे तो फिर दंडाधिकारी और पुलिस बल कहां थे, क्या उन्हें घटना की जानकारी नहीं मिली या निर्धारित स्थल पर दंडाधिकारी व पुलिस गायब थे।