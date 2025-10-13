गयाजी में विधानसभा चुनाव से पहले 19 लाख जब्त, हिरासत में लिए गए दो लोग

जागरण संवाददाता, गया जी। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन को लेकर गयाजी की पुलिस काफी सक्रिय इन दोनों दिख रही है। इसी क्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव को लेकर रविवार की देर रात को नगर पुलिस उपाधीक्षक- 01 राजेश शाह के नेतृत्व में कोतवाली थाना क्षेत्र के टावर चौक के पास वाहनों की जांच की जा रही थी।

इसी क्रम में एक मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति क्रमशः धीरज कुमार गांव पुनावा थाना वजीरगंज एवं शुभम कुमार, टिकारी थाना टेकारी दोनों जिला गयाजी को रोका गया। दोनों की जांच करने पर उनके पास रहे एक बैग से 19,95, 000 रुपया नगद बरामद हुआ। इसके बाद एफ एस टी टीम को बुलाकर कार्रवाई कराई गई। टीम ने 10 लाख रुपया से अधिक बरामद होने के कारण इनकम टैक्स विभाग को सूचना दी गई। इनकम टैक्स विभाग द्वारा बरामद रुपया के संबंध में जांच पड़ताल की जा रही है। इसकी पुष्टि गया के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने की है।