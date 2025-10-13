Language
    गयाजी में विधानसभा चुनाव से पहले 19 लाख जब्त, हिरासत में लिए गए दो लोग

    By NEERAJ KUMAREdited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 12:16 AM (IST)

    गयाजी में पुलिस ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जांच के दौरान दो व्यक्तियों से 19.95 लाख रुपये नकद जब्त किए। वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के अनुसार, कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई में एफएसटी और आयकर विभाग को भी सूचित किया गया है। दोनों संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है, और पुलिस धन के स्रोत की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, गया जी। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन को लेकर गयाजी की पुलिस काफी सक्रिय इन दोनों दिख रही है।

    इसी क्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव को लेकर रविवार की देर रात को नगर पुलिस उपाधीक्षक- 01 राजेश शाह के नेतृत्व में कोतवाली थाना क्षेत्र के टावर चौक के पास वाहनों की जांच की जा रही थी।

    इसी क्रम में एक मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति क्रमशः धीरज कुमार गांव पुनावा थाना वजीरगंज एवं शुभम कुमार, टिकारी थाना टेकारी दोनों जिला गयाजी को रोका गया।

    दोनों की जांच करने पर उनके पास रहे एक बैग से 19,95, 000 रुपया नगद बरामद हुआ। इसके बाद एफ एस टी टीम को बुलाकर कार्रवाई कराई गई।

    टीम ने 10 लाख रुपया से अधिक बरामद होने के कारण इनकम टैक्स विभाग को सूचना दी गई। इनकम टैक्स विभाग द्वारा बरामद रुपया के संबंध में जांच पड़ताल की जा रही है। इसकी पुष्टि गया के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने की है।

    उन्होंने बताया कि दोनों व्यक्ति फिलहाल हिरासत में रखा गया है और इतनी बड़ी राशि के बारे में पूछताछ की जा रही है।

    जानकारी हो कि बिहार विधानसभा चुनाव घोषित होने के बाद 50000 रुपये से अधिक नगद राशि लेकर परिभ्रमण नहीं कर सकते हैं। अब पुलिस बरामद राशि के सोर्स और अन्य पहलुओं पर जांच कर रही है।