वीजा न होने के कारण 12 यात्री गया एयरपोर्ट पर फंसे, CISF की निगरानी में पूछताछ

संवाद सूत्र, बोधगया। गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुरुवार को बेहद चौंकाने वाला दृश्य रहा। जहां कंबोडिया से पहुंचे एक चार्टर्ड विमान के 150 यात्रियों में 12 यात्रियों का वीजा नहीं होने के कारण रोक दिया था।

बिना वीजा पाए जाने पर सभी 12 यात्रियों को एयरपोर्ट परिसर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई थी। बिना बीजा के आए सभी यात्रियों से सीआइएसएफ की निगरानी में पूछताछ की गई।

इसके अलावा, एयरपोर्ट के अंदर ही सभी के रहने की व्यवस्था की गयी है। इनमें पांच भिक्षु और सात महिला यात्री शामिल है। गया एयरपोर्ट के कार्यवाहक निदेशक अविनाश सोरेंग ने बताया कि यात्रियों ने वीजा के लिए आवेदन किया था। लेकिन यात्रा शुरू होने तक वीजा जारी नहीं हो सका था।