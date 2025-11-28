वीजा न होने के कारण 12 यात्री गया एयरपोर्ट पर फंसे, CISF की निगरानी में पूछताछ
गया एयरपोर्ट पर वीजा न होने के कारण 12 यात्री फंस गए। CISF ने उन्हें निगरानी में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। यात्रियों के दस्तावेजों की जांच के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी, जिसके अनुसार उन्हें वापस भेजा जा सकता है।
संवाद सूत्र, बोधगया। गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुरुवार को बेहद चौंकाने वाला दृश्य रहा। जहां कंबोडिया से पहुंचे एक चार्टर्ड विमान के 150 यात्रियों में 12 यात्रियों का वीजा नहीं होने के कारण रोक दिया था।
बिना वीजा पाए जाने पर सभी 12 यात्रियों को एयरपोर्ट परिसर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई थी। बिना बीजा के आए सभी यात्रियों से सीआइएसएफ की निगरानी में पूछताछ की गई।
इसके अलावा, एयरपोर्ट के अंदर ही सभी के रहने की व्यवस्था की गयी है। इनमें पांच भिक्षु और सात महिला यात्री शामिल है। गया एयरपोर्ट के कार्यवाहक निदेशक अविनाश सोरेंग ने बताया कि यात्रियों ने वीजा के लिए आवेदन किया था। लेकिन यात्रा शुरू होने तक वीजा जारी नहीं हो सका था।
चार्टर्ड विमान कंबोडिया लौट चुका है। इसलिए इन्हें गया एयरपोर्ट पर ही रोककर जांच की गयी। शुक्रवार को सभी 12 यात्रियों को इमिग्रेशन विभाग द्वारा लैंडिंग परमिट जारी कर दिया गया है।
परमिट मिलने के बाद सभी को एयरपोर्ट से जाने की अनुमति दे दी गयी। यह परमिट आमतौर पर विशेष परिस्थितियों में दिया जाता है। अगले सप्ताह इन्हें थाईलैंड के रास्ते वापस कंबोडिया भेजा जाएगा।
