Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    105 वर्षीय जेठान यादव ने पेश की मतदान की मिसाल, कांपते हाथों से डाला वोट

    By Mritunjay Kr Singh Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 11:44 AM (IST)

    गया जिले के गुरुआ प्रखंड के श्रीरामबिघा गांव के 105 वर्षीय जेठान यादव ने मतदान करके एक अनूठी मिसाल पेश की। कांपते हाथों से, उन्होंने बूथ संख्या 335 पर मतदान किया, जिससे ग्रामीणों में उत्साह की लहर दौड़ गई। जेठान यादव ने कहा कि वे जब तक जीवित हैं, वोट डालते रहेंगे, और उन्होंने 2020 में अपने पोते को भी वोट दिया था। निर्वाचन कर्मियों ने उनके लोकतंत्र के प्रति समर्पण की सराहना की।

    prefferd source google
    Hero Image

    कांपते हाथों से डाला वोट

    संवाद सूत्र, गुरुआ (गया)। लोकतंत्र के इस महापर्व में जहां युवा वर्ग की उदासीनता चर्चा में रही वहीं गया जिला के गुरुआ प्रखंड क्षेत्र के ग्राम श्रीरामबिघा निवासी 105 वर्षीय जेठान यादव ने उत्साह और संकल्प की मिसाल पेश की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उम्र के इस पड़ाव में भी उन्होंने बूथ संख्या 335 पर पहुंचकर मतदान किया। बूढ़ी कमर और कांपते हाथों के बावजूद जब वे मतदान केंद्र पहुंचे तो मौजूद मतदाता तालियां बजाकर उनका स्वागत करने लगे।

     2020 में पोते को वोट दिया

    जेठान यादव ने मुस्कराते हुए कहा 2020 में हमने अपने पोते को वोट दिया था। और आज भी लालटेन छाप पर वोट देने आए हैं। जब तक सांस है तब तक वोट डालता रहूंगा।

    उनके इस जोश और लोकतंत्र के प्रति आस्था को देखकर ग्रामीणों में उत्साह की लहर दौड़ गई। लोग कहते हैं कि जेठान यादव हर चुनाव में समय पर मतदान करते हैं और गांव के लोगों को भी लोकतंत्र में भागीदारी के लिए प्रेरित करते हैं।

    निर्वाचन कर्मियों ने भी 105 वर्षीय जेठान यादव के मतदान उत्साह की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे मतदाता लोकतंत्र की असली ताकत हैं।