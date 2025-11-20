East Champaran : छोटे भाई ने बड़े भाई की चाकू मारकर हत्या, मां की बीमारी बनी वजह

संवाद सहयोगी, पताही (पूर्वी चंपारण)। पताही थाना क्षेत्र के बेतौना गांव में मामूली पैसों के विवाद में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी। मां के इलाज में 4,800 रुपये अधिक खर्च होने की बात पर दोनों भाइयों के बीच पिछले कई दिनों से विवाद चल हा था। कई बार दोनों में कहासुनी भी हुई थी, लेकिन बुधवार की देर रात विवाद इतना बढ़ गया कि छोटे भाई ने नशे की हालत में खौफनाक रूप धारण कर लिया।

ग्रामीणों के अनुसार मृतक गगन साह और उसका छोटा भाई सकल साह अपनी बीमार मां कांति देवी का इलाज करा रहे थे। इलाज के दौरान सकल साह पर चार हजार आठ सौ रुपये अधिक खर्च हो गया था। इसी रकम को लेकर वह बड़े भाई से लगातार पैसे की मांग कर रहा था। बड़ा भाई गगन इस मामले में कुछ दिनों से टालमटोल कर रहा था।

इसी बात को लेकर सकल साह बेहद नाराज था और दोपहर से ही वह नशे में धुत होकर घर आया व पहले अपने बड़े भाई को बुरी तरह पीटा। इसके बाद चाकू से सीने और पेट पर कई वार किया। घायल गगन साह को गंभीर स्थिति में लोग अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डाक्टरों ने काफी कोशिश की, लेकिन देर रात उसकी मौत हो गई।

मौत की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया और गांव में मातमी सन्नाटा फैल गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी सकल साह अपने एक बेटे को साथ लेकर घर से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पताही थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।

थोड़ी देर बाद पकड़ीदयाल डीएसपी कुमार चंदन और थानाध्यक्ष बबन कुमार भी घटनास्थल पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। पुलिस ने आरोपी की पत्नी और एक बेटे और एक बेटी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस टीम आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है।