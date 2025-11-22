मुजफ्फरपुर के साहेबगंज से 15 लाख कैश व सोने के बिस्किट के साथ महिला गिरफ्तार, गोविंदगंज पुलिस को मिली सफलता
पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज में 19 लाख की ठगी मामले में पुलिस को सफलता मिली। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज में छापेमारी कर 15 लाख नकद, सोने के बिस्किट और चेन बरामद की गई। एक महिला गिरफ्तार, जबकि चोरी करने वाले चार सिपाहियों पर भी मामला दर्ज किया गया। यह कार्रवाई गोविंदगंज में हुई ठगी के बाद की गई, जिसमें पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई की।
जागरण टीम, मोतिहारी/अरेराज (पूर्वी चंपारण)। Bihar Crime: जिले के गोविंदगंज थानाक्षेत्र के रढ़िया गांव स्थित अमरेश पांडेय के घर पर गुरुवार को उत्तर प्रदेश के जौनपुर निवासी मोहनजी गुप्ता से करीब 19 लाख की ठगी कर, सोने की चेन व सेलफोन छीन लेने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।
पुलिस ने मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज थानाक्षेत्र माधोपुर हजारी (सनौत) निवासी शातिर बदमाश चंदन सिंह के आवास पर शुक्रवार की रात छापेमारी कर 15 लाख नकद, दस सोने जैसा दिखनेवाला बिस्किट व सोने की चेन जब्त किया है।
मौके से चंदन की भाभी नेहा देवी गिरफ्तार की गई है। छापेमारी के दौरान बरामद किए गए 15 लाख रुपयों में से तीन लाख रुपये चोरी कर पुलिस जीप के मैट में छिपा देनेवाले चार सिपाहियों को भी पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है।
उनके खिलाफ साहेबगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अरेराज के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रवि कुमार ने बताया कि 20 नवंबर यानी गुरुवार को रढ़िया निवासी अमरेश पांडेय के आवास पर उत्तर प्रदेश के व्यवसायी से 19 लाख की ठगी के बाद मारपीट कर उनके गले की चेन व सेलफोन आदि बदमाशों ने ले लिए।
इस घटना की सूचना मिलने के साथ पुलिस ने बिना समय गंवाए टीम बनाई। टीम ने मामले में गिरफ्तार गोविंदगंज थानाक्षेत्र के ही कनछेदवा निवासी सुरेंद्र दास को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के बाद जेल भेजा है।
उसकी निशानदेही पर मुजफ्फरपुर में छापेमारी की गई, जहां से उपरोक्त बरामदगी की गई। छापेमारी टीम में अरेराज के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ मोतिहारी सदर-वन के एसडीपीओ दिलीप कुमार, साइबर थाना के डीएसपी अभिनव परासर, पुलिस निरीक्षक पूर्णकांत सामर्थ, गोविंदगंज थानाध्यक्ष राजू कुमार, कल्याणपुर थानाध्यक्ष धीरज कुमार, दारोगा विरेंद्र कुमार पासवान व जिला आसूचना इकाई की टीम के अलावा गोविंदगंज, संग्रामपुर के अलावा साहेबगंज थाना के पुलिस बल शामिल थे। सिपाहियों में शामिल संग्रामपुर थाना में पदस्थापित दो व दो रेसिंग गार्डों पर चोरी का आरोप लगा है। सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है।
छापेमारी के दौरान बरामद कैश की चोरी करनेवाले सभी सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सभी को गिरफ्तार कर साहेबगंज थाना को सौंपा गया है। पुलिस बरामद सोने जैसा बिस्किट व चेन की जांच करा रही है। मामले में मुजफ्फरपुर की एक महिला गिरफ्तार की गई है। उससे गिरोह के मास्टर माइंड के बारे में जानकारी ली जा रही है।
विनय तिवारी, प्रभारी पुलिस अधीक्षक, मोतिहारी
