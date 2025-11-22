मुजफ्फरपुर के साहेबगंज से 15 लाख कैश व सोने के बिस्किट के साथ महिला गिरफ्तार, गोविंदगंज पुलिस को मिली सफलता

जागरण टीम, मोतिहारी/अरेराज (पूर्वी चंपारण)। Bihar Crime: जिले के गोविंदगंज थानाक्षेत्र के रढ़िया गांव स्थित अमरेश पांडेय के घर पर गुरुवार को उत्तर प्रदेश के जौनपुर निवासी मोहनजी गुप्ता से करीब 19 लाख की ठगी कर, सोने की चेन व सेलफोन छीन लेने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।

पुलिस ने मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज थानाक्षेत्र माधोपुर हजारी (सनौत) निवासी शातिर बदमाश चंदन सिंह के आवास पर शुक्रवार की रात छापेमारी कर 15 लाख नकद, दस सोने जैसा दिखनेवाला बिस्किट व सोने की चेन जब्त किया है। मौके से चंदन की भाभी नेहा देवी गिरफ्तार की गई है। छापेमारी के दौरान बरामद किए गए 15 लाख रुपयों में से तीन लाख रुपये चोरी कर पुलिस जीप के मैट में छिपा देनेवाले चार सिपाहियों को भी पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है।

उनके खिलाफ साहेबगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अरेराज के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रवि कुमार ने बताया कि 20 नवंबर यानी गुरुवार को रढ़िया निवासी अमरेश पांडेय के आवास पर उत्तर प्रदेश के व्यवसायी से 19 लाख की ठगी के बाद मारपीट कर उनके गले की चेन व सेलफोन आदि बदमाशों ने ले लिए।