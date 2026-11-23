संवाद सहयोगी, रक्सौल। देशप्रेम, साहस और कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो हजारों फीट की ऊंचाई भी हौसले के सामने छोटी पड़ जाती है।

रक्सौल के लाल उत्सव राज ने सिक्किम के उत्तरी हिस्से में समुद्र तल से करीब 17800 फीट की ऊंचाई पर स्थित प्रसिद्ध गुरुडोंगमर झील पहुंचकर हाथों में तिरंगा लेकर लहराया।

बर्फ से ढकी हिमालय की ऊंंची चोटियों के बीच तिरंगे के साथ उनकी तस्वीरें इंटरनेट मीडिया पर लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं।

बता दें कि गुरुडोंगमर झील प्राकृतिक सौंदर्य के साथ-साथ धार्मिक एवं आध्यात्मिक आस्था का केंद्र है। यहांं का वातावरण बेहद चुनौतीपूर्ण है। अत्यधिक ठंड, विरल वायु और कम आक्सीजन के बीच इस ऊंचाई तक पहुंचना अपने आप में साहस और दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचायक है।

गौरतलब है कि माता ज्योति राज गुप्ता एवं पिता राजकुमार गुप्ता के पुत्र उत्सव राज बचपन से ही पर्वतारोहण एवं ऐडवेंचर यात्रा करते आ रहे है। मां और पिता को गर्व इधर कपड़ा बैंक की निदेशक मां ज्योति राज गुप्ता तिरंगे के साथ बेटे उत्सव राज की तस्वीर देखकर भावुक होते हुए कहा कि इतनी ऊंंचाई पर देश का तिरंगा हाथ में लेकर खड़ा रहना उनके लिए गर्व और खुशी का क्षण है।