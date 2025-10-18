केंद्रीय मंत्री डा.राजभूषण ने कहा, प्रगति की राह पर बिहार, अब उद्योग क्रांति के क्षेत्र में तेजी से होगा काम

संवाद सहयोगी, सिकरहना (पूर्वी चंपारण)। बिहार विकास की राह पर है। अब राज्य में उद्योग क्रांति के क्षेत्र में विकास के लिए काम किया जाएगा। इसके लिए मोदी एवं नीतीश कुमार के नेतृत्व में आधारभूत संरचनाओं के विकास का काम पूरा कर लिया गया है।

उक्त बातें जल शक्ति मंत्री डा.राजभूषण चौधरी निषाद ने शनिवार को ढाका उच्च विद्यालय के खेल मैदान में एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी पवन जायसवाल के नामांकन सह आशीर्वाद सभा को संबोधित करते हुए कही। कहा- राज्य के सभी गांवों में बिजली पहुंची है।

पक्की सड़क, नाला एवं उद्योग क्रांति के क्षेत्र में मास्टर प्लान बनाकर तैयार कर लिया गया है। चुनाव बाद एनडीए की अगली सरकार में उद्योग एवं युवाओं को रोजगार पर काम किया जाएगा। कहा - नीतीश कुमार के शासन में 47 प्रतिशत हत्या पर रोक लगी है और 49 प्रतिशत अपराध कम हुआ है। महिलाओं को दस हजार की राशि देकर रोजगार का अवसर दिया गया। विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू राज में सता संरक्षित अपराध होता था और अपहरण लूट के नाम पर फिरौती लिया जाता था। चारा खाने वाले आम जनता को क्या खिलायेंगे। निषाद ने मोदी एवं नीतीश सरकार की चर्चा करते हुए कहा कि जो वादा किया गया था उसे पूरा करने का काम किया गया है। गरीबी उन्मूलन के लिए काम कर रही सरकार गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सामवंत ने नामांकन सह आशीर्वाद सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र एवं राज्य की सरकार चार क्षेत्रों में समाज के उत्थान का कार्य कर रही है। युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान शक्ति एवं गरीबी उन्मूलन लिए कार्य किया जा रहा है।

युवा शक्ति के विकास के लिए जरूरी शिक्षा के लिए इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कालेज खोले गए। नारी शक्ति के उत्थान के लिए जीविका के माध्यम से दस हजार की सहायता राशि, घरों गैस चुल्हा, इज्जत घर, आवास योजना, सहित अन्य जन कल्याणकारी कार्य से लोगों को लाभान्वित किया गया है।

किसानों के सम्मान के लिए प्रधानमंत्री किसान निधि, क्रेडिट कार्ड, स्वायल कार्ड आदि देकर आर्थिक स्तर पर मजबूत बनाने का काम किया गया है। गरीबी उन्मूलन के लिए प्रत्येक परिवार को फ्री में रासन, मनरेगा कार्ड, श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड सहित अन्य कार्य किए गए हैं।