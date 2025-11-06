Language
    Bihar Chunav : मोतिहारी में बोले-अमित शाह, कट्टा वाली सरकार चाहिए या पाकिस्तान पर गोला बरसाने वाली

    By Sanjay K Upadhyay Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 04:49 PM (IST)

    Bihar mahasamar : मोतिहारी में एक चुनावी रैली में अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने जनता से पूछा कि उन्हें 'कट्टा वाली सरकार' चाहिए या पाकिस्तान पर गोला बरसाने वाली सरकार। कहा- बिहार में फिर एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है।

    मंच से लोगों का अभिवादन करते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, साथ में सांसद राधामोहन सिंह व अन्य।  जागरण

    जागरण संवाददाता, मोतिहारी । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वी चंपारण के मोतिहारी विधानसभा के जिला स्कूल से गुरुवार को विपक्ष को जमकर ललकारा।

    बिहार में बीस साल की एनडीए सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए शाह ने मोतिहारी विधानसभा से एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में आयोजित सभा में आए लोगों को जंगल राज की याद दिलाते हुए कहा बिहार में जंगल राज रोकने का काम केवल नीतीश व मोदी की जोड़ी ही कर सकती है।

    शाह ने केंद्र में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में दस साल तक चली सरकार में बिहार के विकास के लिए लिए जारी किए गए फंड की चर्चा करते हुए कहा- उस सरकार में बिहार को मात्र 2.80 लाख करोड़ की राशि ही मिली।

    मनमोहन सिंह दस से साल में पांच बार बिहार आए। जब केंद्र में एनडीए की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 55 बार बिहार आए। बिहार के विकास के लिए 18.70 लाख करोड़ रुपये जारी किए। बिहार में फिर एक बार बीस साल बाद एनडीए की सरकार बनने जा रही है।

    शाह ने राहुल गांधी की बिहार यात्रा पर तीखा प्रहार करते हुए कहा- राहुल गांधी ने बिहार में यात्रा की। क्या उनकी यात्रा बिहार के युवाओं के लिए थी। बिहार के विकास के लिए थी। उनकी यात्रा केवल घुसपैठियों को बचाने के लिए थी। क्या बिहार में घुसपैठिए रहने चाहिए। लोगों ने शाह की इस बात का समर्थन नहीं की आवाज से किया। बोले 14 तारीख को लालू व सोनिया की पार्टी का सूफड़ा साफ हो जाएगा।

    बीस साल बाद एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही। बिहार वह भूमि है जिसने देश में पहली बार इंदिरा गांधी के भ्रष्टाचार के सामने आंदोलन आंदोलन खड़ा किया। यहीं वह भूमि है, जिसने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आपातकाल का विरोध किया।

    आज वहीं कांग्रेस पार्टी लालू के कंधे पर बैठकर बिहार में राज करना चाहती है, लेकिन मैं राहुल जी बता देना चाहता हूं आप जिनके कंधे पर चले हो वो भी हारनेवाले हैं और आप भी हारनेवाले हैं।
    जंगल राज का उल्लेख करते हुए कहा- यदि राजद के प्रत्याशी जीत गए तो बिहार में जंगल राज आ जाएगा। इस पर शाह ने लोगों का समर्थन मांगते हुए कहा। अब देश में आतंकवाद नहीं चलेगा।

    पहलगाम हमले व आपरेशन सिंदूर की याद दिलाते हुए कहा कि बिहार में बननेवाला गोला अब पाकिस्तान पर बरसेगा। इसके लिए पीएम मोदी बिहार में डिफेंस कारीडोर बना रहे हैं।

    इस योजना के तहत जिन चार जिलों का चयन किया गया है, उनमें पूर्वी चंपारण भी है। विकास के प्रति एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता को बताते हुए मोतिहारी में मेडिकल कालेज निर्माण, सीतामढ़ी से अयोध्या तक नई रेल लाइन, सीतामढ़ी स्थित जानकी व पूर्वी चंपारण के अरेराज स्थित सोमेश्वरनाथ मंदिर के विकास की बात कही। मौके पर पूर्व कृषि व किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री का स्वागत किया।
