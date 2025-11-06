Bihar Chunav : मोतिहारी में बोले-अमित शाह, कट्टा वाली सरकार चाहिए या पाकिस्तान पर गोला बरसाने वाली

जागरण संवाददाता, मोतिहारी । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वी चंपारण के मोतिहारी विधानसभा के जिला स्कूल से गुरुवार को विपक्ष को जमकर ललकारा। बिहार में बीस साल की एनडीए सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए शाह ने मोतिहारी विधानसभा से एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में आयोजित सभा में आए लोगों को जंगल राज की याद दिलाते हुए कहा बिहार में जंगल राज रोकने का काम केवल नीतीश व मोदी की जोड़ी ही कर सकती है।

शाह ने केंद्र में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में दस साल तक चली सरकार में बिहार के विकास के लिए लिए जारी किए गए फंड की चर्चा करते हुए कहा- उस सरकार में बिहार को मात्र 2.80 लाख करोड़ की राशि ही मिली।

मनमोहन सिंह दस से साल में पांच बार बिहार आए। जब केंद्र में एनडीए की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 55 बार बिहार आए। बिहार के विकास के लिए 18.70 लाख करोड़ रुपये जारी किए। बिहार में फिर एक बार बीस साल बाद एनडीए की सरकार बनने जा रही है।

शाह ने राहुल गांधी की बिहार यात्रा पर तीखा प्रहार करते हुए कहा- राहुल गांधी ने बिहार में यात्रा की। क्या उनकी यात्रा बिहार के युवाओं के लिए थी। बिहार के विकास के लिए थी। उनकी यात्रा केवल घुसपैठियों को बचाने के लिए थी। क्या बिहार में घुसपैठिए रहने चाहिए। लोगों ने शाह की इस बात का समर्थन नहीं की आवाज से किया। बोले 14 तारीख को लालू व सोनिया की पार्टी का सूफड़ा साफ हो जाएगा।

बीस साल बाद एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही। बिहार वह भूमि है जिसने देश में पहली बार इंदिरा गांधी के भ्रष्टाचार के सामने आंदोलन आंदोलन खड़ा किया। यहीं वह भूमि है, जिसने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आपातकाल का विरोध किया।

आज वहीं कांग्रेस पार्टी लालू के कंधे पर बैठकर बिहार में राज करना चाहती है, लेकिन मैं राहुल जी बता देना चाहता हूं आप जिनके कंधे पर चले हो वो भी हारनेवाले हैं और आप भी हारनेवाले हैं।

जंगल राज का उल्लेख करते हुए कहा- यदि राजद के प्रत्याशी जीत गए तो बिहार में जंगल राज आ जाएगा। इस पर शाह ने लोगों का समर्थन मांगते हुए कहा। अब देश में आतंकवाद नहीं चलेगा।