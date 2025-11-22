Language
    भारत-नेपाल सीमा पर UAE नागरिक समेत दो संदिग्ध गिरफ्तार, अवैध तरीके से सीमा पार कराने का प्रयास

    By Vijay Kumar GiriEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 02:41 PM (IST)

    भारत-नेपाल सीमा पर एक यूएई नागरिक सहित दो संदिग्धों को अवैध रूप से सीमा पार कराने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया। सुरक्षा बलों ने उनकी संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए उन्हें हिरासत में लिया। एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं ताकि उनके इरादों का पता लगाया जा सके।

    UAE नागरिक समेत दो संदिग्ध गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, रक्सौल (पूर्वी चंपारण)। भारत–नेपाल सीमा पर स्थित बॉर्डर पिलर संख्या 389/9 के निकट एसएसबी और नेपाल आर्म्ड पुलिस फोर्स की संयुक्त गश्ती टीम ने नो मैन्स लैंड में दो संदिग्ध व्यक्तियों को घूमते देखा। 

    दोनों रक्सौल प्रखंड के सहदेवा गांव की ओर से नेपाल के बलिरामपुर दिशा में जा रहे थे। संदेह होने पर गश्ती टीम ने उन्हें रोककर पूछताछ शुरू की।

    टूरिस्ट वीजा पर आया था भारत 

    प्रारंभिक पहचान में पहला व्यक्ति अनवर, निवासी—बिशनपुर, जिला सीतामढ़ी (बिहार) पाया गया। दूसरा व्यक्ति यूएई निवासी सलेम अब्दुल्ला खलफान अल शम्सी निकला। उसके पास  यूएई  पासपोर्ट नंबर AA0498168 मिला। 

    जांच में पता चला कि वह 8 मार्च को टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था, जो 29 अगस्त, 2025 तक वैध था। उसके पास एफआरआरओ मुंबई की एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी मिली, जिसमें 29 अगस्त को वीजा एक्सटेंशन हेतु आवेदन तथा नेपाल जाने का उल्लेख था। हालांकि, उसके पासपोर्ट पर भारत का ‘डिपार्चर स्टाम्प’ नहीं पाया गया।

    ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन कार्यालय ले जाया गया

    दोनों को आगे की पूछताछ के लिए तत्काल ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन कार्यालय ले जाया गया। पूछताछ में  यूएई  नागरिक ने खुद को 34 वर्षीय निवासी—अल ऐन, अबू धाबी बताया। उसने अपने पिता का नाम अब्दुल्ला खलफान अल शम्सी तथा मां का नाम अफरा बताया। 

    उसके अनुसार, उसके दो भाई—मोहम्मद (यूएई आर्मी) और हामिद (व्यवसायी) हैं। उसने भारत की बार-बार यात्राओं को टूरिज्म और नए बिजनेस अवसरों से जुड़ा बताया।

    रक्सौल के होटल रूका

    सलेम अल शम्सी ने बताया कि 19 नवंबर को वह रक्सौल के होटल आयुष्मान में हक नवाज़ नामक व्यक्ति के साथ ठहरा था, जो राजौरी  जेएंडके (J&K) का रहने वाला है और अबू धाबी में उसके कैफे में काम करता है। 

    नेपाल ले जाने का भरोसा दिया

    वहीं उसकी मुलाकात अनवरुल नामक व्यक्ति से हुई, जिसने उसे नेपाल के वीरगंज ले जाने और सभी सीमा संबंधी औपचारिकताएं पूरी कराने का भरोसा दिया। इसके बाद वे सहदेवा–बलिरामपुर ग्रामीण रास्ते से बॉर्डर पिलर 389/09 की ओर गए, जहां संयुक्त पेट्रोल टीम ने उन्हें संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया।

    संयुक्त पूछताछ में यह भी सामने आया कि भारतीय नागरिक अनवरुल हक के पास भारत और नेपाल दोनों देशों के नागरिकता संबंधी दस्तावेज थे तथा वह अवैध रूप से लोगों को सीमा पार कराने में शामिल था। 

    मुंबई से गोरखपुर होते हुए रक्सौल आया

    जांच में यह भी जानकारी मिली कि हक नवाज (पासपोर्ट नंबर एए 3652103) मुंबई से गोरखपुर होते हुए सलेम अल शम्सी के साथ रक्सौल आया था और गिरफ्तारी की सूचना मिलने पर बलिरामपुर बीसीपी पहुंचा। 

    पूछताछ पूरी होने के बाद एसएसबी ने सलेम अल शम्सी और अनवरुल हक को आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई हेतु रक्सौल पुलिस को सौंप दिया। इसकी जानकारी 47वां शस्त्र सीमा बल के कंपनी कमांडेंट रंजीत मिश्रा ने दी।