    ‘इस सरकार में चूहे भी…’ तेज प्रताप यादव ने कह दी बड़ी बात, सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना

    By Sanjay K Upadhyay Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 06:19 AM (IST)

    जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने बिहार सरकार पर भ्रष्टाचार और अपराध के मुद्दे पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में घूसखोरी चरम पर है और लोगों को रोजगार के लिए पलायन करना पड़ रहा है। उन्होंने स्मार्ट सिटी की जगह स्मार्ट गांव बनाने की बात कही और अपने समर्थकों से विकास के लिए उनकी पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन करने का आग्रह किया।

    जागरण संवाददाता, पहाड़पुर। सूबे में डबल इंजन की सरकार में अस्पतालों में घुस कर सरेआम गोली चलाई जा रही है। अबोध बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। रोजगार के अभाव में बिहार के लोगों का पलायन हो रहा है। घूसखोरी और भ्रष्टाचार चरम पर है। इस सरकार में चूहे भी करोड़ों का पुल गिरा दे रहे हैं।

    उक्त बातें जनशक्ति जनता दल के संस्थापक अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने बुधवार को पहाड़पुर हाई स्कूल के खेल मैदान में आयोजित एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कही। यादव ने कहा कि चुनाव में कई बहुरूपिया भी आए हैं। सभी छाप वालों की पहचान पहले ब्लैक बोर्ड से ही शुरू होती है।

    मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें स्मार्ट सिटी नहीं हमें स्मार्ट गांव चाहिए। इस सरकार में यदि कोई परेशान है तो वह बिहार की जनता है। मैंने अपने स्वास्थ्य मंत्री काल में महुआ में मेडिकल कालेज दिया है। हमारे प्रत्याशी को विधानसभा भेजिए सबसे पहले विकास की शुरुआत आपके क्षेत्र से होगी।

    कार्यक्रम की अध्यक्षता अमन कुमार सिंह व मंच संचालन शुभम सिंह ने किया। मौके पर पूर्व मुखिया वीरेंद्र सिंह, मदन सिंह, गांधी गिरि, मो.सदरे आलम, बच्चन दास, सीमा कुशवाहा, लगनदेव साह, सुरेश नाथ त्रिपाठी, वीरबहादुर प्रसाद, प्रभु नाथ प्रसाद, संजय कुमार, भूखल प्रसाद आदि मौजूद थे।

    कोदरिया नहीं पहुंचे तेजप्रताप, समर्थकों में निराशा

    प्रखंड के कोदरिया गांव में बुधवार को जनशक्ति जनता दल के नेता सह हसनपुर विधायक तेज प्रताप यादव की प्रस्तावित सभा नहीं हो सकी। समाजशक्ति पार्टी और जनशक्ति जनता दल की ओर से आयोजित एम-वाई समीकरण समारोह को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल था।

    आयोजकों ने कई दिनों से इस कार्यक्रम की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सभा स्थल पर भव्य पंडाल बनाया गया था। मंच को आकर्षक रूप से सजाया गया था और करीब तीन हजार कुर्सियां लगाई गई थीं।

    सभी को उम्मीद थी कि तेज प्रताप यादव आकर चुनावी समीकरण पर अपनी रणनीति स्पष्ट करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं को दिशा देंगे। जैसे-जैसे शाम ढलने लगी, लोगों का उत्साह इंतजार में बदल गया। तेज प्रताप के पहुंचने की खबर कई बार फैली, लेकिन वह अफवाह साबित हुई। देर शाम तक उनके नहीं पहुंचने पर समर्थकों को निराशा हाथ लगी।

     