Bihar Election 2025 : घूम रहा है जयचंदवा, इहे सब हमको घर से निकलवाया
जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कहा कि 'जयचंदवा' से सावधान रहें, उन्होंने ही हमें घर से निकलवाया। वे रविवार को केसरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत डीपी हाई स्कूल हुसैनी के मैदान में आयोजित चुनावी सभा में बोल रहे थे।
संवाद सहयोगी, संग्रामपुर (पूर्वी चंपारण)। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कहा कि जयचंदवा सब से बच के रहना है। ई हे जयचंदवा सब हमको भी घर से निकलवाया है। इसलिए ई सब से सावधान रहना है। हमारे सभा की भीड़ देख कर उ सब अलबलाया हुआ है। यदि उ सब के चक्कर में पड़िएगा तो घपला हो जाएगा।
वे रविवार को केसरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत डीपी हाई स्कूल हुसैनी के मैदान में आयोजित चुनावी सभा में बोल रहे थे। उन्होंने लोगों से अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि उ सब के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो पांच साल तक चक्कर काटना पड़ेगा।
अपने प्रत्याशी को एक अच्छा कलाकार एवं नेता बताया। कहा- जब ये जीतकर सदन में जाएंगे तो गरीबों की समस्या को उठाएंगे। हमारी पार्टी के झंडे का रंग हरा और पिला है। पीला कृष्ण भगवान का रंग है, जबकि हरा किसानों का। सभा को पार्टी के युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष मदन यादव ने भी संबोधित किया।कार्यक्रम की अध्यक्षता जितेंद्र कुमार यादव एवं संचालन कृष्णा पांडेय ने किया।
तेतरिया में चुनावी सभा को संबोधित करतीं सांसद मीसा भारती।
मीसा तेजस्वी की सरकार बनी तो हर घर सरकारी नौकरी
तेतरिया । राजद नेत्री सह सांसद मीसा भारती ने कहा कि सीएम नीतीश चाचा अब थक चुके हैं। युवाओं को तेजस्वी यादव से उम्मीद है। अगर तेजस्वी की सरकार बनती है तो वे हर घर नौकरी देंगे। पेंशन राशि में बढ़ोतरी होगी। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा।
वे रविवार को तेतरिया हाई स्कूल मैदान में महागठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में आयोजित चुनावी सभा में बोल रही थीं। उन्होंने डबल इंजन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज प्रदेश में भ्रष्टाचार, लूट, हत्या एवं बेरोजगारी बड़ी समस्या है। यहां के युवा घर छोड़कर कर दूसरे प्रदेश में नौकरी करने जाते हैं।
लालू यादव ने गरीब-पिछड़ों को आगे बढ़ाया। उनका हक दिया। एनडीए के घोषणा पत्र की चर्चा करते उन्होंने कहा कि हमारी योजनाओं का नकल किया जा रहा है। एनडीए के पास अपनी कोई योजना नहीं है। उन्होंने लोगों से महागठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व प्रमुख बिनोद कुमार यादव ने की। इस अवसर पर महागठबंधन के अन्य नेता भी उपस्थित थे।
